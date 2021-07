Estados Unidos autoriza investigar a los clientes de una firma panameña por evasión fiscal

Las autoridades estadounidenses consiguieron una orden judicial que les permite exigir información financiera a bancos y empresas de servicios de envíos sobre estadounidenses adinerados sospechosos de valerse de un bufete de abogados panameño para evadir impuestos.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) estadounidense ahora puede exigir información sobre transferencias electrónicas de fondos y entregas de mensajería entre la empresa, Panama Offshore Legal Services, y sus clientes de Estados Unidos, informó el jueves el Departamento de Justicia de ese país en un comunicado. El IRS está intentando identificar a clientes que utilizaron la firma de abogados para “crear o controlar activos y entidades extranjeras” para evadir impuestos, indicó el Departamento.

“Continuamos nuestros esfuerzos conjuntos con el IRS para investigar a evasores de impuestos que utilizan cuentas financieras en el extranjero y falsifican entidades extranjeras para ocultar sus activos”, dijo en el comunicado Audrey Strauss, fiscal federal de Manhattan.

El juez de distrito de EE.UU. Gregory Woods autorizó el miércoles al IRS a emitir citaciones a 10 entidades, entre ellos el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, Clearing House Payments Co., HSBC Bank USA N.A., Citibank N.A., Wells Fargo N.A., Bank of America N.A., FedEx Corp., United Parcel Service Inc. y DHL Express.

La orden ordena que proporcionen información sobre “posibles violaciones de leyes de ingresos internos por parte de personas cuyas identidades se desconocen”, según el comunicado.