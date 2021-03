Los comandantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de Brasil dejaron el Gobierno el martes después de que el presidente, Jair Bolsonaro, despidiera al ministro de Defensa, Fernando Azevedo e Silva, como parte de una reestructuración más amplia del gabinete.

El cambio de gabinete, precipitado por aliados en el Congreso que no han estado contentos con la respuesta del presidente ante la pandemia de COVID-19, disgustó a los jefes de las Fuerzas Armadas, quienes no recibieron ninguna advertencia previa sobre el cambio, según dos personas familiarizadas con la situación que pidieron no ser nombradas debido al carácter privado de las discusiones.

El cambio de los tres comandantes, el general Edson Pujol, el almirante Ilques Barbosa y el brigadier Antonio Carlos Moretti Bermúdez, se comunicó durante las reuniones con Azevedo e Silva y Walter Braga Netto, quien asumirá el cargo de ministro de Defensa en los próximos días, según una declaración del Ministerio. Los reemplazos para los tres hombres, que habían estado en sus cargos desde que Bolsonaro asumió la presidencia en enero de 2019, aún no han sido nombrados.

Azevedo e Silva es considerado por el alto mando de las FF.AA. como un líder que se ha resistido a las presiones de Bolsonaro de recibir un respaldo más explícito de las FF.AA. cada vez que se critica su manejo de la pandemia.

“Durante este período, mantuve a las Fuerzas Armadas como una institución estatal”, escribió Azevedo e Silva el lunes en una breve declaración después de su despido.