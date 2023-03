Con la introducción de GPT-4 y Claude, la inteligencia artificial (IA) ha dado otro gran paso hacia adelante. La capacidad de GPT-4 es de “nivel humano” o mejor frente a muchas tareas difíciles, un gran avance con respecto a GPT-3.5, cuyo lanzamiento fue hace apenas unos meses. Sin embargo, el debate sobre estos avances casi no ha abordado uno de los efectos más profundos de los grandes modelos de lenguaje de IA: ¿Cómo remodelarán la infancia?

En el futuro, todo niño de clase media crecerá con un asistente de inteligencia artificial personalizado, siempre que los padres estén de acuerdo con esta dinámica.

En cuanto a los niños, la mayoría estarán dispuestos y sentirán hasta entusiasmo. Cuando tenía cuatro años, mi amigo imaginario vivía debajo del refrigerador y se llamaba (irónicamente) Bing Bing. Hablaba con él y transmitía sus opiniones a mis padres y a mi hermana.

En un futuro próximo, estos amigos serán bastante reales, aunque automatizados, y responderán a nuestros hijos tan directamente como deseemos. Contar con un servicio de IA para su hijo será tan normal como tener una mascota, excepto que el servicio de IA nunca lo morderá. Vivirá en algo parecido a una tableta, aunque con un diseño orientado hacia la IA.

Los desarrollos recientes sugieren que los modelos de IA se pueden comercializar y personalizar de manera más fácil y económica de lo previsto. Por lo tanto, los padres podrán elegir qué tipo de compañero quieren para sus hijos, en contraste con el servicio gratuito de internet. Los servicios disponibles probablemente incluirán educación y tutoría, texto o vocalizaciones de lo que la mascota de la familia podría estar pensando, avatares de dibujos animados bailando y mucho más. Las empresas competirán para ofrecer productos que los padres consideren que serán buenos para sus hijos. Algunas ofertas de IA podrían incluso leer cuentos antes de la hora de dormir (de hecho, ya he escuchado algunos).

Muchos padres pueden mostrarse reacios a dejar que sus hijos se apeguen a una IA. Pero anticipo que la mayoría de las familias lo agradecerán. Por un lado, los padres podrán apagar la conexión cuando lo deseen. Simplemente, oprimir un botón es más fácil que quitarle el iPad a un niño.

Sobre todo, permitir que su hijo tenga un compañero de IA traerá grandes ventajas. Su hijo aprenderá a leer y escribir mucho más rápido y mejor, y mejorará su desempeño en la escuela. O tal vez quiera que su hijo domine otro idioma, pero no puede pagar un tutor costoso que viene solo dos veces por semana. ¿Quiere que su hijo aprenda a leer música? Los servicios de IA serán tan limitados o amplios como desee.

La pregunta abierta es qué tan rápido las escuelas adoptarán estos nuevos métodos de aprendizaje. En algún momento, sin embargo, formarán parte del plan de estudios. Las presiones competitivas harán que los padres no quieran ocultar la IA a sus hijos. Incluso si la IA no está presente en el salón de clases, algunos niños la usarán como ayuda para sus tareas, con grandes ventajas, y es probable que la práctica se extienda.

Por supuesto, los niños usarán estas inteligencias artificiales para propósitos que van mucho más allá de lo que pretenden sus padres. Se convertirán en juguetes, compañeros, animadores y mucho más. Cuando era niño, sin internet y un servicio de televisión mediocre, creaba mundos imaginarios en el piso o con simples artículos de la casa, y mis padres muchas veces ni sabían. Los servicios de IA se convertirán en parte de este modelo de juego espontáneo, incluso si los padres buscan que sean puramente educativos.

¿Qué hay de los adolescentes? Bueno, muchos padres podrían permitir que sus hijos hablen con terapeutas de IA. Sería mejor que nada, y quizás mejor que muchos terapeutas humanos.

Es relativamente fácil imaginar los problemas. Los padres socialmente conservadores no podrán impedir que sus hijos visiten a amigos cuyos sistemas de IA enseñan sobre educación sexual. Muchos niños podrían manipular sus servicios de IA y hacer que hablen sobre sexo y violencia, incluso en un contexto educativo (por ejemplo la historia romana). Y aunque el auge de la IA no necesariamente aumentará la desigualdad, es difícil argumentar que no otorgará aún más ventajas a los niños ricos y de clase media.

Pero el mayor inconveniente podría ser simplemente que los servicios de IA funcionan muy bien y los niños se apegan mucho a ellos, descuidando a sus amigos y familiares. Pueden ser tan buenos niñeros que los padres no siempre desconectan el servicio cuando deberían. Podrían ser, en definitiva, la versión de la televisión del siglo XXI.

¿Cómo será crecer con este tipo de compañeros? Nadie lo sabe realmente. Pero toda una generación está a punto de descubrirlo.