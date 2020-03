Las mascarillas señalan fuerte y claro “no se acerque”

Noah Smith

Uno de los pequeños misterios curiosos de la pandemia de coronavirus es por qué los casos de Japón han aumentado tan lentamente, a pesar de que el país no ha implementado las pruebas generalizadas de Corea del Sur o el bloqueo draconiano de China. Sin embargo, la epidemia se ha extendido lentamente solo allí; el país tiene menos de 1.000 casos al momento de escribir este artículo, menor a la pequeña Dinamarca con menos de una vigésima parte de la población. Algunos han sugerido que Japón tiene una gran cantidad de casos no detectados, pero al considerar a la población anciana vulnerable del país, los hospitales deberían estar repletos de pacientes si esto fuera cierto.

Entonces, ¿qué está haciendo bien Japón? Una posibilidad es que el traslado temprano de Japón a escuelas cercanas fue un éxito afortunado y que las escuelas son la forma más notable de la propagación del virus. Otra posibilidad es que Japón sea simplemente muy bueno en el distanciamiento social, al evitar grupos de personas y mantener la distancia física de los extraños. A pesar de vivir en zonas densamente urbanizadas, Japón es famoso por el aislamiento social. Relativamente pocos jóvenes viven con compañeros de cuarto. La cultura del país está orientada a mantener el espacio personal siempre que sea posible; los saludos, por ejemplo, se realizan haciendo una reverencia en vez de estrechar la mano.

Además, muchas personas usan mascarillas quirúrgicas. Por lo general, esto lo hacen personas con resfrío o gripe, para evitar que otros se enfermen. Una mascarilla puede impedir que alguien exhale gotitas infecciosas. Pero quizás lo más importante, puede indicar a otras personas que mantengan su distancia.

¿Sirve el barbijo como medida de prevención del coronavirus? Esto dicen los médicos

Cuando la mayoría de las personas usan la palabra "señalización", sencillamente se refieren a cualquier tipo de comunicación. Es posible que usar una mascarilla simplemente sea una manera fácil de decirle a otras personas: "Estoy enfermo, aléjate". También se podría usar mascarilla para enviar un mensaje falso, en caso que las personas sin síntomas simplemente quieran asegurarse de que otros se mantengan alejados.

Pero en economía, la palabra señalización tiene un significado especial. La idea básica es que las personas hacen algo difícil o costoso –por ejemplo, pasar por la iniciación en una fraternidad– para demostrar su valor de alguna manera. Algunos creen que los tatuajes son una señal social; son muy visibles y difíciles de eliminar, por lo que podrían representar una forma en que las personas demuestren estar comprometidas con una determinada subcultura. Los economistas han utilizado la idea de la señalización para tratar de explicar todo, desde la educación universitaria hasta el bigote hípster (con diversos grados de credibilidad).

Usar mascarilla podría servir como una señal relativamente costosa de que alguien se toma en serio el distanciamiento social. Es costosa porque luce poco atractiva y hace que otras personas lo traten con recelo. Por lo tanto, podría ser un mensaje contundente y efectivo para que otros se mantengan alejados cuando, de lo contrario, podrían no respetar sus límites.

Es posible que usar una mascarilla simplemente sea una manera fácil de decirle a otras personas: "Estoy enfermo, aléjate"

Estados Unidos podría beneficiarse de este enfoque, especialmente ahora. En EE.UU., donde usar mascarillas no es común ni ampliamente aceptado, la señal podría ser aún más poderosa. Los estadounidenses no están acostumbrados a la idea del distanciamiento social y muchos aún no lo toman en serio. Además, debido a que muchos estadounidenses no entienden cómo las epidemias pueden explotar en un período de tiempo muy corto, pueden estar inclinados a desobedecer los cierres y seguir de fiesta como si nada estuviera mal.

Pero si incluso unos pocos estadounidenses más usaran mascarillas, podrían enviar una señal creíble a todos quienes de otro modo desestimarían las directivas autoritarias del gobierno o los interminables informes de los medios. Los usuarios de mascarillas podrían tener una apariencia divertida, o ser motivo de burlas inicialmente, pero su presencia ayudaría a convencer a sus vecinos escépticos de que esta es una situación inusual y grave que requiere una respuesta inusual y grave.

El problema es que las mascarillas quirúrgicas ahora son escasas. Estados Unidos, que no es un gran fabricante de este tipo de protección, prefirió externalizar dicha tarea a China. Por lo tanto, hasta que se pueda aumentar la producción, la mayoría de las mascarillas deben reservarse para uso médico. Unos pocos estadounidenses que usan mascarillas como una señal colectiva para alentar el distanciamiento social está bien, pero si muchas personas lo hacen, pueden privar a los hospitales de los materiales que necesitan.

Aun así, cuando la producción de mascarillas esté disponible, más estadounidenses deberían considerar adoptar esta práctica japonesa común. Hasta entonces, los estadounidenses deberían considerar usar una bufanda en su lugar. El coronavirus no será la última pandemia y enseñar a los estadounidenses cómo cambiar al modo de distanciamiento social generará dividendos duraderos.