Lo que necesita saber sobre la crisis de deuda de Argentina

Scott Squires

Argentina está a solo una semana de la fecha límite para evitar un default caótico, su noveno desde la independencia en 1816. Incapaz de pagar su deuda incluso antes de la crisis del coronavirus, el Gobierno está tratando de llegar a un acuerdo con los acreedores para reestructurar US$65.000 millones en bonos internacionales antes del 22 de mayo.

“Argentina siempre parece estar al borde de la avalancha y, en ese sentido, por dramática que sea esta situación, se siente familiar”, dijo Benjamin Gedan, exdirector para Sudamérica del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. “Por un período de tiempo, Argentina puede escaparse de la avalancha, pero casi inevitablemente el país termina enterrado”.

Aquí está todo lo que necesita saber sobre cómo llegó Argentina a este punto y lo que sucede después.

¿Por qué Argentina no puede pagar sus deudas?

Los inversionistas invirtieron miles de millones de dólares en Argentina en 2016, cuando una nueva administración comprometida con la ortodoxia económica incentivó las apuestas en un repunte del crecimiento después de años de interferencia del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Pero rápidamente salió mal. El Gobierno del presidente Mauricio Macri luchó para controlar el gasto y apuntalar el presupuesto. La moneda se desplomó, la inflación se disparó y la economía, ahora cerrada debido al coronavirus, se encamina por tercer año consecutivo hacia una contracción.

En 2018, Macri firmó una línea de crédito récord de US$56.000 millones con el Fondo Monetario Internacional en un intento por evitar el colapso. Un año después, Macri perdió la reelección ante Alberto Fernández, un aliado de izquierda de Fernández de Kirchner. Ahora también se está renegociando la deuda del FMI.

¿Cómo intentan el Gobierno y los acreedores evitar un default?

El 17 de abril, Argentina anunció una oferta de reestructuración de deuda que suspendería todos los pagos por tres años, impondría un recorte de 62% en los pagos de intereses y un recorte de 5,4% en el valor nominal de los valores en dólares de Argentina.

Los tres principales grupos acreedores del país se opusieron a la oferta, calificándola de “inaceptable”, lo que empujó a los bonos a cerca de mínimos históricos. Sin embargo, en mayo, los bonos comenzaron a recuperarse con la esperanza de que las partes solucionen sus diferencias y lleguen a un nuevo acuerdo.

¿Cuáles son los plazos clave?

Después de que el Gobierno retrasara el plazo inicial del 8 de mayo, los acreedores tienen hasta el 22 de mayo para aceptar la propuesta de Argentina. En dicha fecha finaliza el período de gracia para pagos de intereses de aproximadamente US$500 millones. Si Argentina no llega a un acuerdo o paga dentro del plazo, caería en default, el tercero del país en este siglo.

En vísperas de la fecha, el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que el país está abierto a ofertas de los acreedores, pero aún no han presentado una contrapropuesta.

Los tenedores de bonos podrían tener algunas pistas hoy, cuando vence el plazo de la Provincia de Buenos Aires para pagar US$150 millones de bonos impagos. Se declarará en default si no llega a un acuerdo para reestructurar US$7.000 millones de su propia deuda internacional para entonces.

“Un incumplimiento en la provincia perjudica al Gobierno nacional, porque el gobernador, Axel Kicillof, está estrechamente vinculado con la administración”, dijo Gedan. “Cualquier decisión que se tome a nivel provincial se considera que tiene la bendición del Gobierno nacional”.

¿Quiénes son los actores clave?

Al otro lado de la mesa de Guzmán hay representantes de los mayores inversionistas institucionales de Argentina, incluidos BlackRock Inc., Pacific Investment Management Co., Ashmore Group Plc, Capital de Greylock, Fintech Advisory Inc. y Gramercy Funds Management. En gran medida, las negociaciones se han realizado a través de videoconferencia.

Guzmán tiene a algunos de los economistas más destacados del mundo de su lado, entre ellos al premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, quien escribió una carta abierta junto a más de 100 economistas pidiendo a los acreedores que lleguen a un acuerdo negociado.

¿Qué ocurre si Argentina no paga?

Si el Gobierno y los acreedores no llegan a un acuerdo, Argentina volverá a estar aislada de los mercados crediticios internacionales y enfrentará batallas legales con los acreedores. Y la reputación y las relaciones internacionales del país se verán aún más dañadas, según Gedan.

“El escenario de un default sería extraordinariamente costoso y me temo que algunos en el Gobierno argentino lo pueden estar subestimando”, dijo Gedan.