Los primeros usuarios de móviles 5G solo podrán presumir

Dave McCombs

Con la tecnología 5G, las redes móviles mejores y más nuevas prometen revolucionar industrias, desde el transporte hasta la medicina. Pero para los usuarios de teléfonos móviles, la tecnología 5G es solo una forma de presumir, afirman los analistas de Sanford C. Bernstein.

Los teléfonos compatibles con el servicio ultrarrápido son más caros, pero no ofrecen ventajas prácticas frente a los modelos más recientes 4G, que ya bajan contenido a velocidades muy superiores a las requeridas para transmitir vídeos de alta definición, escribieron los especialistas Chris Lane y Samuel Chen en un comentario a sus clientes el viernes.

“No vemos ningún argumento racional para que un consumidor cambie a 5G”, escribieron los analistas. La operadora surcoreana SK Telecom Co. alcanzó un millón de suscriptores a 5G el mes pasado, 140 días después de introducir el primer servicio comercial del mundo, que representa aproximadamente el 3,5% de su base de usuarios.

China tendrá alrededor de 170 millones de teléfonos inteligentes 5G disponibles para el próximo año, según estimaciones de China Telecom Corp., que quiere captar 60 millones de usuarios 5G para su red.

Los operadores en EE.UU., Australia y otros mercados han introducido servicios 5G en zonas limitadas, con planes de ampliar cobertura en los próximos años.

Los móviles 5G no ofrecen a los usuarios garantía de futuro porque la tecnología no ha madurado y continuará evolucionando, mientras que un teléfono 4G nuevo seguirá siendo un dispositivo de vanguardia en dos años, escribieron Lane y Chen. En concreto, los primeros teléfonos 5G no pueden acceder a las bandas de ondas milimétricas que se agregarán en los próximos años para cumplir con la promesa de alta velocidad y baja latencia de la tecnología.

Al mismo tiempo, los fabricantes de automóviles miran hacia la velocidad 5G para su uso futuro en los vehículos de conducción autónoma, mientras que los cirujanos ya están realizando procedimientos remotos utilizando la tecnología, que transmite datos prácticamente a tiempo real. Los fabricantes tienen la intención de utilizar redes 5G para sistemas de automatización, robótica y aprendizaje automático.

“Tener el teléfono inteligente 5G más nuevo, y lo que es igualmente importante, mostrarlo podría ser su mayor ventaja”, escribieron los analistas. “Especialmente si es uno de los primeros. Para un milenial en busca de pareja incluso podría ser una prueba de que es un buen partido”.