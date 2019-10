Facebook promete seguir con la criptomoneda Libra

Julie Verhage y Kurt Wagner

Noticias Relacionadas Salida de PayPal de libra puede provocar nuevas audiencias

David Marcus, el ejecutivo de Facebook Inc. responsable de la criptomoneda Libra dijo que no culpa a las empresas que se retiraron del proyecto, y agregó que cree que más organizaciones se unirán a la iniciativa pese a la intensa oposición de los políticos, que parecen temer la innovación financiera.

“Respeto totalmente el hecho de que esas empresas y esos líderes tienen una responsabilidad con sus accionistas, empleados y partes interesadas”, dijo David Marcus, de Facebook, en una entrevista el martes con Bloomberg Television. “Vamos a seguir adelante. Vamos a incluir más miembros”.

El mayor desafío para libra sería la mala reputación de Facebook

Facebook ha sufrido un revés en los últimos días cuando una cuarta parte de los miembros del órgano rector de Libra, la Asociación Libra, abandonó la iniciativa en medio del rechazo de los reguladores y políticos. Entre las empresas que se retiraron se incluyen algunos de los nombres más destacados de la asociación, entre ellas Visa Inc., Stripe Inc. y Mastercard Inc.

Visa, Stripe y Mastercard recibieron cartas a principios de este mes de los senadores demócratas de Estados Unidos Sherrod Brown y Brian Schatz, que instaron a las compañías a “considerar cuidadosamente” cómo gestionarían los posibles riesgos asociados con Libra antes de continuar con el proyecto. Cuando se le preguntó si pensaba que la carta representaba una amenaza de los senadores a las compañías, Marcus respondió: “No sé, ¿qué le pareció a usted?” Agregó que tales cartas podrían tener un efecto escalofriante.

“Para que este tipo de cartas circulen por algo que es una idea, un proyecto, y que se diga que no se debe explorar la innovación”, eso es preocupante, dijo Marcus. “El núcleo de nuestro sistema financiero no ha evolucionado mucho. Los consumidores de todo el mundo están pagando el precio”, agregó.

El temor a la criptomoneda Libra de Facebook une a los ministros en reunión del G7

Facebook anunció sus planes para Libra en junio, y dijo que el vale digital daría a los consumidores una forma de bajo coste de realizar pagos y transferir dinero a todo el mundo. Los reguladores y políticos han expresado su preocupación de que la moneda pueda usarse para eludir las reglas de lavado de dinero y podría socavar el control de los bancos centrales sobre la política monetaria.

La Asociación Libra, que celebró su primera reunión en Ginebra esta semana, ha dicho que tiene compañías más que suficientes dispuestas a unirse al proyecto. Hay 1.500 organizaciones que han expresado interés en registrarse, dijo la asociación, aunque hasta ahora solo 180 de ellas cumplen con los criterios de la organización.

Incluso si los nuevos patrocinadores firman, Libra todavía está muy lejos de convertirse en realidad. Los ejecutivos de Facebook y la Asociación Libra han dicho que no lanzarán la moneda hasta que los reguladores en Estados Unidos y en otros lugares se hayan calmado.

Los analistas del sector pronto tendrán una nueva perspectiva de la postura de los políticos sobre Libra. Se prevé que el responsable ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, testifique ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes la próxima semana.