Meta negocia con Apollo para recaudar US$35.000 millones para centros de datos

Apollo Global Management Inc. está en conversaciones para liderar un paquete de financiación de aproximadamente US$35.000 millones para Meta Platforms Inc., destinados a ayudar a desarrollar centros de datos en Estados Unidos, según fuentes cercanas.

El gestor de activos alternativos ha discutido la posibilidad de proporcionar una parte importante de la financiación, indicaron las fuentes, que pidieron no ser identificadas ya que la información no es pública. Las conversaciones se encuentran en una fase inicial y no hay garantía de que se concrete un acuerdo.

Meta y Apollo negocian para desarrollar centros de datos

Representantes de ambas empresas declinaron hacer comentarios.

Meta detalló planes de invertir hasta US$65.000 millones en proyectos relacionados con inteligencia artificial este año. Entre ellos se incluye la construcción de un nuevo centro de datos gigante y el aumento de la contratación en equipos de IA, según anunció el mes pasado el director ejecutivo, Mark Zuckerberg.

Se estima que se necesitan cientos de miles de millones de dólares para construir la infraestructura necesaria para satisfacer la demanda de IA. Banqueros e inversionistas han estado ansiosos por obtener una parte del negocio después de ver cómo los mercados de valores recompensaban a las empresas críticas para el ecosistema de IA durante gran parte del año pasado.

En acuerdos recientes, Apollo ha conservado una parte de la financiación que proporciona y ha sindicado el resto a otros inversionistas. La firma ha aumentado su capacidad para otorgar cuantiosos montos a empresas con grado de inversión en los últimos años, a medida que se adentra en lo que ha llamado la próxima frontera del crédito privado.

Meta ha dicho que su objetivo incluye implementar un gigavatio de potencia informática en 2025. La empresa matriz de Facebook anunció previamente la construcción un centro de datos de US$10.000 millones en Luisiana y compró nuevos chips informáticos para alimentar algunos de sus productos.

Microsoft Corp., una de las empresas que lidera la ofensiva de las grandes tecnológicas en el campo de la IA, ha dicho que espera invertir US$80.000 millones este año fiscal en centros de datos. Su director ejecutivo, Satya Nadella, señaló el mes pasado que su empresa tiene que sostener el gasto para satisfacer “una demanda exponencialmente mayor”.

Traducción editada por Paulina Munita.