Musk reitera que no venderá más acciones de Tesla luego del desplome

Elon Musk volvió a decir que dejará de vender acciones de Tesla después de que la venta de casi US$40.000 millones de su participación contribuyó a que las acciones cayeran en picada a un mínimo de dos años.

“No venderé acciones hasta, no sé, probablemente dentro de dos años, definitivamente no el próximo año, bajo ninguna circunstancia, y probablemente no el año siguiente”, dijo Musk durante una conversación de audio en vivo de Twitter Spaces realizada el jueves por la noche.

Musk hizo proclamaciones similares en abril y agosto, solo para luego seguir vendiendo más acciones para ayudar a financiar su compra de Twitter Inc. Si bien su respuesta a una pregunta de Ross Gerber, un experimentado inversionista, pudo haber tranquilizado a los inversionistas sobre un elemento de lo que ha estado perjudicando las acciones de Tesla, ofreció una perspectiva pesimista para la economía el próximo año.

Planta de Tesla en Shangai, China.

“Creo que estamos en una recesión y creo que 2023 será una recesión bastante seria”, dijo el director ejecutivo de Tesla. “Va a ser, en mi opinión, comparable a 2009. No sé si va a ser un poco peor o un poco mejor, pero creo que, en mi opinión, es probable que sea comparable. Eso significa que la demanda de cualquier tipo de artículo opcional y discrecional, especialmente si se trata de un artículo caro, será menor”.

Tesla ha tenido un final de año difícil, a diferencia del año “épico” que Musk había predicho. El fabricante de vehículos eléctricos recortó los precios y redujo la producción en China, y Musk ha criticado repetidamente a la Reserva Federal por subir las tasas de interés. Sus controvertidos tuits también han desalentado a algunos consumidores. Para impulsar las ventas de fin de año en Estados Unidos, el fabricante de automóviles recurrió a generosos incentivos.

Después de una racha de pérdidas de cinco días y bajas en 12 de las últimas 14 sesiones, el valor de mercado de Tesla ha caído por debajo de la marca de los US$400.000 millones por primera vez desde noviembre de 2020. Musk dijo el jueves que recaudó efectivo de las ventas de acciones para prepararse para el “peor de los escenarios” y que sus medidas reflejan su miedo después de vivir dos grandes recesiones.

En una amplia conversación que duró más de una hora, el multimillonario dijo que está a favor de una recompra de acciones de Tesla una vez que la empresa tenga más confianza en la dirección de la economía. Musk también rechazó las críticas de que pasa demasiado tiempo en Twitter y no lo suficiente en Tesla.

Musk remarcó que su objetivo es comenzar la producción de un “volumen significativo” de litio dentro de dos años en una refinería que se está construyendo en Texas para usar en las baterías de vehículos eléctricos de Tesla.