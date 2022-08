La NASA postergó el lanzamiento debut de su nuevo cohete masivo debido a un problema con uno de los motores principales del cohete, en otro revés para su plan de orbitar la luna y regresar a la Tierra.

El lanzamiento del cohete Sistema de Lanzamiento Espacial, o SLS, previsto temprano el lunes, será reprogramado, dijo la agencia espacial. Podría retrasarse varios días o incluso varias semanas.

La confirmación oficial del retraso ocurrió después de que la agencia espacial pasara las primeras horas de la mañana investigando problemas que incluían una posible grieta en el material del cuerpo principal del cohete, así como un posible problema de temperatura con uno de los motores principales, dijeron las autoridades el lunes temprano.

Eso ocurrió después de que los ingenieros examinaran y resolvieran una supuesta fuga que afectaba el proceso de almacenamiento de hidrógeno.

La misión no tripulada, llamada Artemis I, será el primer vuelo importante en el ambicioso plan de la NASA para enviar a la primera mujer y la primera persona de color a la superficie lunar tan pronto como en 2025. Artemis I tiene como objetivo probar el SLS, fabricado por cBoeing Co., y una nueva cápsula para la tripulación del espacio profundo, llamada Orion, que fue desarrollada por Lockheed Martin Corp.

Una vez lanzado Artemis I, SLS enviará a Orion en una misión de 42 días, junto con una gran cantidad de cargas útiles y sensores para rastrear el viaje. La cápsula tiene la tarea de insertarse en la órbita lunar y entrar en el espacio profundo antes de regresar a la Tierra en el Océano Pacífico frente a San Diego.

El Sistema de Lanzamiento Espacial ya tiene más de cinco años de retraso. Ha estado en desarrollo durante aproximadamente una década, retrasado por una gran cantidad de demoras y costo. Los costos de desarrollo del programa se han disparado desde los US$7.000 millones originales a unos US$23.000 millones, según una estimación de Planetary Society.

De ser exitoso, el programa Artemis, llamado así por la hermana gemela del dios Apolo en la mitología griega, verá el retorno de las personas a la superficie lunar por primera vez en 50 años. Nadie ha visitado la luna desde el Apolo 17 en diciembre de 1972.