Cincuenta años después de la última misión Apollo, el programa Artemis está listo para tomar la posta de la exploración lunar con un lanzamiento de prueba el lunes 29 de agosto del cohete más poderoso en la historia de la NASA.

La meta es volver en 2024 a llevar seres humanos a la Luna, después de la misión de Apollo en 1972, y luego eventualmente planear el gran salto a Marte.

El cohete de 98 metros del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) ya está listo y programado para despegar a las 8H33 (12H33 GMT) desde el Centro Espacial Kennedy (KSC) en Florida.

Una multitud se está agolpando en los alrededores de Cabo Cañaveral, los hoteles están repletos y se estima serán unas 200 mil personas las que asistan al lanzamiento, en medio de una algarabía general que retrotrae a las mejores épocas de la NASA.

Después de "Apolo" llegó "Artemis", el programa con que la NASA quiere volver a poner humanos en la Luna

La misión, planificada durante más de una década, no está tripulada y llevará maniquiés repletos de sensores, pero es altamente simbólica para la NASA, dada la presión que ejercen China y competidores privados como SpaceX.

El enorme cohete naranja y blanco está desde hace una semana apostado en el complejo 39B de lanzamiento del KSC. "Desde que fue enviado a la plataforma la semana pasada, puedes sentir la emoción, la energía", dice Janet Petro, directora del KSC. "Es realmente palpable".

El objetivo del vuelo, bautizado Artemis 1, es testear el sistema SLS y la cápsula de tripulación Orion ubicada en la punta del cohete. Maniquíes equipados con sensores tomarán los lugares de los miembros de la tripulación y registrarán la aceleración, vibración y los niveles de radiación. Además, cámaras capturarán cada momento del viaje de 42 días y se tomará una "selfi" de la nave espacial con la Luna y la Tierra de fondo.

De la Tierra a la Luna: de la novela de Julio Verne a la odisea del Apolo 11

Amerizaje en el Pacífico

La venta de merchandaising, a pleno en Cabo Cañaveral.

La cápsula Orion orbitará alrededor de la Luna y se aproximará a unos 100 km como máximo y luego encenderá sus motores para alcanzar una distancia 64.000 km más lejana, un récord para una aeronave adecuada para transportar humanos.

Uno de los objetivos principales de la misión es probar el escudo de calor de la cápsula, que con casi 5 metros de diámetro es la más grande jamás construida. En su regreso a la atmósfera terrestre, el escudo de calor debe soportar una velocidad de más de 40.000 kilómetros por hora y una temperatura de 2.760 grados Celsius.

Los acuerdos de Artemis: para la NASA y Estados Unidos, la Luna "es mía, mía, mía"

Orion, cuyo descenso será frenado con paracaídas, terminará su viaje con un amerizaje en la costa de San Diego, en el Pacífico. El despegue del lunes dependerá del clima, que puede ser impredecible en Florida en esta época del año, por lo que la NASA contempló una ventana de lanzamiento de dos horas.

Si el cohete no puede despegar el lunes, se prevén como fechas alternativas el 2 o 5 de septiembre. Está todo listo. La NASA dio luz verde para la misión el martes luego de una inspección detallada. Eso no significa que las cosas puedan no puedan salir mal al tratarse del primer vuelo de la cápsula y del cohete.

"Riesgo inherente"

"Estamos haciendo algo que es increíblemente difícil de hacer y ello conlleva un riesgo inherente", dijo Mike Sarafin, gerente de la misión Artemis 1. Debido a que es un vuelo no tripulado, Sarafin dice que la misión continuará en condiciones que no serían aptas para un viaje con astronautas.

"Si falláramos en el despliegue de paneles solares continuaríamos, y eso es algo que no haríamos necesariamente en una misión tripulada", explicó. Un fallo general en la misión sería devastador para el programa que cuesta 4.100 millones de dólares por cada lanzamiento, y que ya está retrasado en su cronograma.

Quién será la primera mujer en llegar a la luna: la NASA tiene 9 astronautas candidatas

La próxima misión, Artemis 2, llevará astronautas a orbitar en torno a la Luna sin pisar su superficie. Se espera que sea la tripulación de Artemis 3 la que alunice a más tardar en 2025. Mientras los astronautas de Apollo que caminaron en la Luna fueron solo hombres, el programa Artemis planea incluir a la primera mujer y a la primera persona negra. Y teniendo en cuenta que los humanos ya visitamos la Luna, Artemis tiene la mirada puesta en otra meta: enviar una tripulación a Marte.

El programa Artemis se propone establecer presencia humana permanente en la Luna con una estación espacial conocida como Gateway y con una base en la superficie lunar. Gateway serviría como una estación de preparación y reabastecimiento de combustible para el viaje a Marte, que como mínimo tomaría meses. "Creo que será inspiradora incluso más que Apollo", opina sobre la misión Artemis el exastronauta y administrador asociado de NASA, Bob Cabana. "Será absolutamente impresionante", señaló

El programa Artemis

A continuación, un vistazo del programa Artemis:

- Artemis 1: vuelo de prueba -

Artemis 1 es un vuelo de prueba del cohete Space Launch System (SLS) de 98 metros y de la cápsula Orion que se encuentra en la parte superior, que busca garantizar que se pueda transportar astronautas de manera segura en el futuro.

El SLS despegará del Centro Espacial Kennedy en Florida a las 08H33 (12H33 GMT) del lunes. Maniquíes equipados con sensores ocuparán el lugar de los futuros tripulantes, registrando los niveles de vibración, aceleración y radiación.

Orion orbitará la Luna antes de caer en el Océano Pacífico.

- Artemis 2: primera tripulación -

Programado para 2024, Artemis 2 será un vuelo tripulado que orbitará la Luna pero sin aterrizar, similar a lo que hizo el Apolo 8. La composición de la tripulación se anunciará antes de fin de año. Se espera que figure un canadiense, que se convertiría en el primero en adentrarse en el espacio profundo.

- Artemis 3: alunizaje -

La tercera misión Artemis será la primera en poner astronautas en la Luna desde el Apolo 17 en diciembre de 1972. La nave tripulada alunizará en el polo sur de la Luna, donde se ha detectado agua en forma de hielo. Los alunizajes previos tuvieron lugar cerca del ecuador.

Artemis 3 está programada para 2025, pero es posible que no se lleve a cabo hasta 2026, según una auditoría independiente del programa.

A partir de Artemis 3, la NASA planea lanzar misiones tripuladas una vez al año.

- SpaceX: módulo de alunizaje -

La NASA eligió a la firma SpaceX de Elon Musk para construir el módulo de alunizaje para Artemis 3.

La nave de SpaceX, aún en desarrollo, servirá como un transbordador para los tripulantes de la cápsula hasta la superficie lunar y de regreso.

- La espación espacial Gateway -

El programa Artemis incluye la construcción de una estación espacial llamada Gateway, que orbitará la Luna.

El lanzamiento de los dos primeros elementos -el módulo de alojamiento y el sistema de propulsión- está previsto para fines de 2024, como muy pronto, por un cohete Falcon Heavy de SpaceX.

Las tripulaciones de Orion serían responsables del montaje de Gateway. Los astronautas pasarían entre 30 y 60 días en la estación y eventualmente tendrían acceso a un módulo de alunizaje para ir a la Luna y regresar.

Gateway también serviría como punto de parada para cualquier futuro viaje a Marte.

- Destino: Marte -

El objetivo final del programa Artemis es lo que la NASA llama el "próximo gran salto: la exploración humana de Marte".

La NASA utilizará el conocimiento obtenido de Artemis sobre trajes espaciales, vehículos, propulsión, reabastecimiento y otras áreas para prepararse para un viaje a Marte.

El objetivo es aprender a mantener una presencia humana en el espacio profundo durante un período prolongado.

El plan incluye la creación de un "campamento base" en la Luna que permita a los astronautas permanecer hasta por dos meses.

Mientras que un viaje a la Luna toma solo unos días, un viaje a Marte tomaría un mínimo de varios meses.

hb / ds