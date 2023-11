OPEP+ está lejos de resolver la disputa por las cuotas con países africanos

La OPEP+ no está cerca de resolver el punto muerto en que se encuentra la disputa sobre las cuotas de producción de petróleo de algunos miembros africanos, que ya ha obligado al grupo a posponer una reunión clave en medio de la caída de los precios, según indicaron delgados.

La alianza liderada por Arabia Saudita no ha podido llegar a un acuerdo con Angola y Nigeria, que se oponen a la reducción de las cuotas para 2024, lo que refleja su menor capacidad de producción, explicaron los delegados, quienes pidieron no ser identificados dado que la información es privada. El punto muerto podría no resolverse antes de la reunión de la OPEP+ prevista para el 30 de noviembre, lo que podría requerir un nuevo aplazamiento.

La OPEP+ reprogramó su reunión y cayó el precio del petróleo

La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios tienen que ultimar la política de producción para 2024, y los observadores del mercado predicen que se necesitarán recortes adicionales a medida que los precios del crudo caen hacia los US$80 el barril ante la perspectiva de un nuevo superávit. Arabia Saudita, que desde julio ha estado realizando una reducción voluntaria de la producción de un millón de barriles por día, ha pedido a otros miembros de la coalición que disminuyan sus cuotas para compartir la carga de los recortes.

Angola y Nigeria rechazan los cambios en sus objetivos de producción que fueron acordados provisionalmente en la última reunión de la OPEP+, celebrada en junio. Las nuevas cuotas se sometieron a una revisión por parte de consultores externos y ambos países se mostraron descontentos con las cifras revisadas.

Lagos solicita ahora una cuota de 1,58 millones de barriles diarios para 2024, lo que representa un ligero aumento respecto al nivel provisional, según un delegado. Luanda propone 1,18 millones de barriles diarios, cifra inferior a la acordada en junio, pero superior a la estimada por los consultores, según el delegado.

La falta de consenso podría resultar muy costosa para la coalición de 23 países, que depende de los ingresos del petróleo para cubrir el gasto público.

Arabia Saudita le pidió a miembros de la OPEP+ que reduzcan su producción de petróleo

Los operadores de crudo ya han dado por hecho que los líderes del grupo, Arabia Saudita y Rusia, prorrogarán hasta el primer trimestre de 2024 sus recortes de oferta de 1,3 millones de barriles diarios adicionales. Muchos apuestan por una medida aún más contundente por parte de la alianza más amplia.

En un informe publicado el lunes, los analistas de Eurasia Group, dirigidos por Raad Alkadiri, señalaban que “ante el debilitamiento de los fundamentos económicos y el sentimiento bajista del mercado, la OPEP+ podría verse obligada a anunciar otro recorte formal”. Todo lo que no sea una reducción de un millón de barriles al día podría situar los precios por debajo de los US$70, añadieron.

Como parte del acuerdo alcanzado en junio, los Emiratos Árabes Unidos se aseguraron el derecho de aumentar modestamente la producción en enero para implementar las recientes adiciones de capacidad. No está claro si Abu Dabi ahora está presionando para renunciar a ese aumento con el fin de apuntalar los debilitados mercados.

Traducido por Paulina Munita.