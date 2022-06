Amazon perdería participación en el comercio electrónico de Estados Unidos

La participación de Amazon.com Inc. en las ventas de comercio electrónico en Estados Unidos caerá levemente este año, estima Insider Intelligence, la primera vez que la respetada firma de investigación ha proyectado que la compañía cederá terreno a sus rivales.

Si bien Amazon conservará una parte importante de las compras que la gente hace en línea, el minorista con sede en Seattle representará el 37,8% de las ventas de comercio electrónico en la economía más grande del mundo, frente al 38% en 2021, según Insider.

La proyección se deriva del último reconocimiento de Amazon en el trimestre pasado de que los compradores estaban volviendo a los hábitos de gasto previos a la pandemia, dejando a la empresa con demasiados trabajadores y demasiada capacidad de almacenamiento. La compañía ahora busca subarrendar parte de su espacio de almacenamiento, informó Bloomberg anteriormente.

Amazon no aceptará nuevos clientes de sus servicios web en Rusia y Bielorrusia

Walmart Inc. representará el 6,3% de las ventas minoristas en línea de EE.UU. en 2022, casi lo mismo que el año anterior, dijo Insider. Apple Inc. superará a EBay Inc. para ocupar el tercer lugar por primera vez, con una participación del 3,9%.

Estimar las ventas minoristas en línea es complejo. Los analistas de Insider Intelligence se basan en estimados gubernamentales y revelaciones de ventas de empresas que cotizan en bolsa, entre otros datos. Anteriormente conocida como EMarketer, la firma publica sus investigaciones regularmente y es ampliamente citada.

En general, las ventas de comercio electrónico en EE.UU. aumentarán un 9,4%, el avance más bajo desde 2009, estimó la firma de investigación.