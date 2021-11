Peloton y MercadoLibre se suben a ola de ofertas post ganancias

Peloton Interactive Inc. y MercadoLibre Inc. se sumaron a una ola de nuevas ofertas de acciones cuyo número no tiene comparación con los últimos dos trimestres.

El lunes se anunciaron al menos 18 ofertas secundarias registradas en Estados Unidos, la mayor cantidad en un solo día desde marzo, según datos compilados por Bloomberg. A esto le siguieron más lanzamientos por la mañana de este martes, ya que los vendedores atacan una pequeña ventana entre el fin del periodo de reportes trimestrales y el inicio de varios feriados en el país norteamericano en la próxima semana.

La avalancha de nuevos lanzamientos sigue a una sólida temporada de ganancias que intensificó las opiniones alcistas sobre acciones. Estrategas de Goldman Sachs Group Inc. subieron hoy su objetivo para el S&P 500 con base en los resultados del tercer trimestre y menores temores sobre la inflación y los aumentos de las tasas de interés.

Las ofertas secundarias recientes han reforzado el ánimo positivo. Las transacciones en el actual trimestre han tenido un retorno promedio de 1,3% sobre el precio de oferta en su primera sesión con ganancias adicionales durante un período más largo, según informó Bloomberg. Peloton logró subir hasta un 15% en este día.