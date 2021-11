En un año de cosecha récord, el aumento de costos reducirá el ingreso de los productores

La Bolsa de Comercio de Rosario estima que, debido los elevados costos de producción, el resultado económico de los productores en la campaña 2021/22 caería respecto a la campaña pasada a pesar de que el valor local de la producción marcaría un nuevo récord.

Teniendo como aliado al clima, la producción de granos en Argentina en la campaña 2021/22 alcanzaría las 141,7 millones de toneladas (Mt), que superaría el récord de la 2018/19 cuando se cosecharon 141,3 Mt.

También los ingresos de divisas por exportaciones de granos y subproductos marcarían un nuevo récord con US$ 36.527 millones (US$ 2.450 millones por encima de la campaña anterior), siempre y cuando los precios internacionales se mantengan en el mismo nivel y la “Niña” no afecte negativamente los rendimientos de los principales cultivos.

La Bolsa de Comercio de Rosario realizó un análisis sobre los ingresos brutos de los productores soja, maíz, trigo, cebada, sorgo, girasol, algodón, alpiste, arroz, avena, cártamo, centeno, colza, lino, maní, mijo y trigo candeal.

Advierten que la siembra y la cosecha de maíz pueden complicarse por la falta de neumáticos.

Teniendo en cuenta que los gastos de comercialización en 2021/22 alcanzarían los US$5.900 millones (31% respecto a la campaña actual), el valor en tranquera de la producción sería récord con US$ 30.650 millones.

Sin embargo, el resultado bruto de los productores será menor respecto a 2020/21 debido al aumento en los costos de producción que deberán afrontar, los cuales se estiman en US$ 17.310 millones, superando en más de US$ 4.150 millones los costos de la campaña anterior.

La BCR calcula que el resultado bruto de la producción previo al impuesto a las ganancias y al pago del alquiler del campo asciende a US$ 13.330 millones, una caída de 19% respecto del resultado obtenido en la campaña 2020/21.

Según el informe de la BCR, el aumento en los costos “se debe, principalmente, a un fuerte incremento en los precios de los insumos para la nueva campaña. Para citar a modo de ejemplo, el precio de la urea (fertilizante clave del proceso productivo), subió desde aproximadamente US$ 600/t a principios de año a US$ 900/t a la fecha. Además, el precio del glifosato (el herbicida más utilizado para el control de malezas del mundo), subió más de 100% desde enero hasta la fecha”.

Caso maíz

En todos los cultivos se registra un incremento en los costos de producción para el ciclo 2021/22, pero en el cultivo de maíz es donde más se nota, ya que entre los gastos de labranzas, semillas, fertilizantes, agroquímicos y cosecha en el nuevo ciclo serían necesarios US$ 1.440 millones más que lo requerido en la campaña anterior.

Desde la BCR explican que “el maíz es precisamente un cultivo que requiere de una elevada inversión en fertilizantes y agroquímicos, por lo que la suba de los precios de éstos (mencionada anteriormente) impacta más fuertemente en la producción de granos amarillos. Otro caso que sobresale es el del trigo. Los costos de producción del cereal se incrementaron en casi US$ 1.000 millones entre campañas. Además del aumento en los precios de los insumos, esto también responde al elevado nivel de tecnología aplicado en su producción en la nueva campaña".

El cultivo que más aporta al resultado bruto de la producción es la soja, representando casi US$ 6.000 millones o un 45% del total, mientras que el maíz es el segundo con US$ 3.770 millones (28% del total) y el trigo cierra el podio con US$ 1.100 millones (11% del total).

