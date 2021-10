El campo contra el congelamiento de precios: "Es una medida que no da resultado"

En la última semana hemos escuchado muchas voces manifestando su posición frente a la decisión oficial de congelar más de 1400 productos para contener la inflación. Desde la órbita oficial, la posición altamente refrendada por el Secretario de Comercio Roberto Feletti esgrime que la necesidad surgió luego de contemplar "aumentos generalizados" en muchos productos que "resultan irrazonables". Y al no llegar a un acuerdo con los empresarios, se definió el congelamiento a mediados de esta semana.

Acompañando la medida se han manifestado políticos, gremialistas y economistas , incluso empresarios como el propietario de la cadena Maxiconsumo y de la marca Marolio que se mostró muy contrario a la postura que han tomado sus colegas.

Desde el lado opuesto comienzan a aparecer voces que definen al congelamiento como una receta que ya se aplicó en el pasado y sin resultados. Ahora, el campo, como primer eslabón de la cadena de los alimentos, explica por qué no sirve "congelar".

Por caso, Jorge Chemes, titular de Confederaciones Rurales Argentinas explicó a Perfil que está en contra porque no es una herramienta eficiente para contener los precios en las góndola. "Es una medida que, además de haberla visto muchas veces en el país, tenemos amplias pruebas de que no da resultado", expresó y agregó "Creemos que el problema inflacionario no se va solucionar generando este tipo de medidas"

Por su parte, Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina reconoció los fuertes efectos que causa el aumento del costo de vida, pero también fue contrario a la medida. "Entendemos que el proceso inflacionario nos está afectando, pero no se puede creer que los funcionarios vuelvan a medidas que ya fracasaron. Son los mismo actores que van yendo por caminos iguales buscando resultados distintos", explicó.

Por su parte, Nicolás Pino titular de la Sociedad Rural Argentina dió un paso mas y sumó la complicaciones que genera la intervención del gobierno. "El intervencionismo en los mercados y los controles de precios en los alimentos son medidas que dañan la economía limitando el crecimiento", manifestó.

En la misma línea, el titular de la SRA consideró que "No deben existir como herramienta de política pública y menos, cuando ya se comprobó que no sirven".

Desabastecimiento y el meollo del problema, la inflación

Parra el titular de Confederaciones Rurales Argentinas, lo que esta medida a va generar es "más faltante de productos en las góndolas para el consumidor". A su entender, el gobierno debiera profundizar aquellas medidas "que atiendan a controlar la inflación y no controlar el precio de los productos, que reitero es inaudito se vuelva a hacer lo mismo de algo que nunca dio resultado":

Por su parte, el titular de Federación Agraria habló del mal momento que pasan los productores más chicos y cómo estas medidas los terminan afectando. "Los pequeños y medianos productores ya no podemos seguir soportando esta situación. Pisan los precios a otros eslabones de la cadena y por lo general, lo terminan trasladando hacia nosotros, pagando a veces precios de miseria por debajo del costo de producción, mientras seguimos teniendo precios altísimos en los insumos, que están dolarizados o por la misma inflación que afecta a todos los productos", dijo.

Y en la misma línea indicó que "este no es el camino, es necesario que se avance en políticas profundas y que se deje de lado el momento electoral o coyuntural porque se está dañando día a día el aparato productivo", consideró.

Por su parte, Carlos Ianizzoto, Dirigente político y presidente de Coninagro en uso de licencia. también expresó su malestar por considerar "que no da resultados porque no responde a un acuerdo genuino, no responde a la confianza, a una política".

El candidato a Diputado Nacional por Mendoza para el Partido Federal, explicó que "se trata de una medida intempestiva para ver como el índice de inflación da menos por una cuestión electoral. El primero que no gestiona una política de precios en la Argentina es el gobierno, que de 100 pesos, 60 van a su bolsillo", criticó.

Para Ianizzoto, "la inflación se combate con una seriedad desde el gobierno, y con una oposición que esté a favor de la gente, y no se cumple ninguno de los dos requisitos de producir y dar empleo".

Según el dirigente agropecuario se necesita "sobre todo un gobierno que no desplifarre, que sea austero, honesto, serio. Esta es la receta que han aplicado otros países para producir mucho y que no haya inflación", argumentó y lo consideró muy lejos de esta medida como el congelamiento a las que tildó de "demagógicas y populistas".