Jorge Chemes: “La desconfianza es porque el gobierno anuncia y luego no cumple”

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes destacó que en el sector hay “desconfianza porque el gobierno anuncia y luego no cumple” en relación al rumor que se corrió sobre un límite a las exportaciones de maíz. “Es un momento crítico donde hay que brindar claridad en las expectativas y en los mercados, no buscar medidas intervencionistas porque se produce incertidumbre”, sostuvo

“Lo que ha ocurrido es que se mencionó la posibilidad de que se suspendan las exportaciones de maíz, a partir de eso se inició una especie de avalancha, si la podemos llamar así, de vendedores que se han registrado para poder exportar”, explicó Chemes en diálogo con María Laura Santillán en “La mañana de CNN” por CNN Radio.

El gobernador Schiaretti pidió el levantamiento "inmediato" del cepo a las exportaciones de carne



Por su parte el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, a través de un comunicado aclaró que las exportaciones están abiertas y que no existe limitación ni cepo a la exportación de maíz. “Este tipo de rumores no hacen bien, porque ante la desconfianza que ya tiene el productor por las medidas que va tomando este gobierno, esto genera un clima enrarecido y esto no hace nada bien sobre todo porque estamos en el comienzo de la siembra de la nueva campaña de maíz”, insistió el Chemes.

“Era importante la aclaración, si se cumple lo del comunicado no habría que preocuparse”, reconoció y destacó: “Tendríamos que ver que se cumpla”. “Por mi parte está despejada la duda, pero el problema de desconfianza es porque el gobierno anuncia y luego no cumple”, insistió. “El gobierno tiene que ser muy claro en sus anuncios porque la gente está curada de espanto”, concluyó.

RB/FL