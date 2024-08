Perú regresa a los mercados globales con el primer eurobono desde 2021

Perú salió a los mercados internacionales con la primera emisión de bonos en moneda fuerte en tres años, poniendo a prueba el apetito de los inversionistas por su deuda en una transacción de dos tramos.

La nación sudamericana está ofreciendo nuevos bonos en dólares con vencimiento a 10 y 30 años, según fuentes con conocimiento directo. Las conversaciones iniciales de precio se están llevando a cabo con un spread de unos 180 puntos básicos y 205 puntos básicos sobre títulos similares del Tesoro de Estados Unidos, indicaron las personas, que pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar sobre la operación.

Inicia tu día bien informado con el boletín #CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los colocadores de la venta son Bank of America Corp , Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. y Santander.

Los bonos globales de Perú han generado pérdidas de 0,2% a los inversionistas este año, un desempeño inferior al de un índice de deuda gubernamental de mercados emergentes. Los títulos peruanos operaban con pocos cambios en toda la curva este jueves

El país anunció este año una oferta de canje o recomprar de algunos valores. La nación con grado de inversión ha emitido bonos internacionales denominados en moneda local previamente este año y en 2023, pero la última vez que colocó deuda en moneda fuerte fue a fines de 2021, según datos recopilados por Bloomberg.

Traducido por Paulina Munita.