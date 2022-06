PlayStation de Sony planea lanzar el nuevo juego God of War en noviembre

El muy esperado juego de PlayStation “God of War Ragnarok” está planeado para ser lanzado en noviembre, según tres personas familiarizadas con el desarrollo del juego, a pesar de los informes de esta semana de que se retrasaría hasta 2023.

Se espera que Sony Group Corp. anuncie la fecha de lanzamiento a finales de este mes, dijeron dos de las personas.

God of War Ragnarok, la última entrega en la serie de larga duración y una secuela directa de God of War de 2018, se anunció en 2020 para las consolas PlayStation. Desde entonces, Sony ha retrasado el juego varias veces, tanto pública como internamente, al tiempo que sus desarrolladores lidian con la pandemia y otros desafíos de producción. A principios de este año, estaba previsto para septiembre, pero recientemente se retrasó hasta noviembre. Un portavoz de Sony no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

PlayStation anunció la adquisición de Haven Studios

Se espera que el nuevo juego sea un gran éxito y una de las piezas clave de software de Sony a medida que supera los desafíos de hardware. El editor y fabricante japonés de videojuegos no ha podido fabricar suficientes consolas PlayStation 5 para satisfacer la demanda, lo que le ha costado participación de mercado. God of War Ragnarok estará disponible tanto en la nueva consola como en la antigua PlayStation 4, que ha vendido más de 117 millones de unidades, lo que le da al juego una base de instalación sustancial. La primera entrega vendió casi 20 millones de copias.

Un informe reciente del sitio web europeo de juegos GameReactor, combinado con la ausencia del juego en grandes eventos de la industria como el Summer Games Fest y el propio State of Play de Sony, llevó a especular que God of War Ragnarok no estaría disponible hasta 2023.

No obstante, no hay fechas seguras en el turbulento mundo del desarrollo de juegos y la entrega podría aún puede retrasarse de nuevo. Pero a partir de esta semana todavía está en camino para noviembre, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque se trata de información que no es pública.