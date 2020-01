Por el coronavirus, un vuelo a Nueva York con escala en Wuhan llegó a costar US$ 193

Angus Whitley y Janet Paskin

Ante el brote del coronavirus, han aparecido vuelos de oferta entre Hong Kong y Nueva York, siempre que los viajeros estén dispuestos a realizar una parada en Wuhan, el epicentro del brote, en solo unos meses. En este marco, un viaje con China Southern Airlines Co. al aeropuerto John F. Kennedy International el 20 de mayo cuesta solo US$193, según el sitio web de reserva de viajes kayak.com. El viaje incluye una parada de 6 horas y 35 minutos en Wuhan. El siguiente billete más barato, con China Eastern Airlines Co. a través de Shanghái, cuesta US$487. Los vuelos directos de American Airlines Inc. están en oferta por US$2.688.

Wuhan y la región circundante tienen el acceso bloqueado en la actualidad, poniendo en cuarentena a unos 50 millones de personas. Numerosas aerolíneas internacionales, desde British Airways a Singapore Airlines, están suspendiendo los vuelos a la parte continental de China. No está claro cuánto durará la crisis: las infecciones están aumentando y la Organización Mundial de la Salud ha declarado el brote una emergencia de salud pública. El virus del SARS en 2003 se contuvo en aproximadamente seis meses.

No son los únicos cambios que se dieron durante las últimas semanas en materia aérea por la epidemia. Israel anunció el jueves que no permitirá el aterrizaje en sus aeropuertos de ningún vuelo procedente de China, mientras el gobierno de Japón advirtió a sus ciudadanos que eviten viajes no esenciales a ese país.

Se trata de las últimas medidas tomadas internacional para evitar la propagación del coronavirus de Wuhan. Esto ocurrió después de que numerosas aerolíneas decidieron suspender o reducir sus actividades en el gigante asiático debido a la epidemia que ya infectó a casi 10.000 personas, se cobró la vida de más de 200 personas y se propagó a unos 15 países.

En EEUU, el Departamento de Estado emitió una advertencia de viaje de nivel cuatro -tras haber instado a los estadounidenses a "reconsiderar" los planes de viaje a China-, después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la epidemia originada en la ciudad de Wuhan como una emergencia internacional. En una alerta de viaje actualizada, el departamento dijo que cualquier estadounidense en China ahora "debería considerar partir utilizando medios comerciales".

En este contexto, Italia también suspendió los vuelos de y hacia China tras haber confirmado por primera vez la presencia de dos casos de coronavirus en la península, según anunció este jueves el primer ministro Giuseppe Conte.. En tanto, Rusia informó que cerrará sus 4.250 km de frontera con China para contribuir a frenar el avance de esta nueva cepa de coronavirus, que ya dejó un balance de al menos 170 muertos y más de 7.700 personas infectadas en el país asiático. A pesar de la alarma, la tasa de mortalidad de la enfermedad es de menos de 2,5 por ciento.