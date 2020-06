Los problemas de los países emergentes superan a los de países ricos

Eric Martin

La pandemia de coronavirus está afectando a mercados emergentes con más fuerza que a naciones avanzadas porque tienen menos capacidad para absorber impactos que en algunos casos son aún mayores, dijo Carmen Reinhart, economista jefe del Banco Mundial.

Las naciones de bajos ingresos no tienen el espacio fiscal que existe en los países ricos para contrarrestar los efectos de las cuarentenas, dijo Reinhart el martes en la conferencia virtual Bloomberg Invest Global. Desde el turismo hasta los precios de los productos básicos, dependen de las industrias que han colapsado, y enfrentan problemas que van desde el aumento de los niveles de endeudamiento hasta la escasez de ingresos, dijo.

“Si las economías avanzadas están teniendo problemas, en realidad es poco en comparación con algunos de los problemas y desafíos que los países en desarrollo y los mercados emergentes están viendo porque no tienen redes de seguridad”, dijo Reinhart. “Los países están divididos entre desviar recursos hacia el servicio de la deuda versus usar los recursos para apoyar la seguridad social, tanto en el frente médico como en el apoyo a la pérdida de ingresos. Hay una enorme tensión”, agregó.

Reinhart es coautora, junto con el ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional Kenneth Rogoff, del libro de 2009 “This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly” (Esta vez es diferente: Ocho siglos de locura financiera). El libro los convirtió en recursos fiables sobre la historia de incumplimientos gubernamentales, recesiones, retiros masivos de bancos, ventas de divisas y picos inflacionarios.

Reinhart, cuyo nombramiento fue anunciado el mes pasado, resaltó la importancia de la participación de China en la suspensión de la deuda del Grupo de los 20 para los países pobres, y dijo que el alivio sería “infinitamente menor” si la segunda economía más grande del mundo no participara.