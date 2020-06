Las 10 definiciones de Alberto Fernández sobre cuarentena, coronavirus y economía

El presidente Alberto Fernández volvió a brindar una nueva entrevista en medio del aumento de la curva de contagios del coronavirus y los contagios en el ámbito político que empiezan a aparecer. En el plano económico, el mandatario también habló sobre la intervención y proyecto de expropiación de Vicentin y la negociación con los bonistas sobre la deuda externa argentina:

1) Alberto sin síntomas. El mandatario aseguró que "no" tiene "un solo síntoma de coronavirus" y está "perfecto", luego de que la Unidad Médica Presidencial le recomendara permanecer en la Quinta de Olivos. "No tengo un solo síntoma de coronavirus, estoy perfecto", expresó Fernández, ante la consulta sobre si tenía síntomas de Covid-19. Respecto al comunicado emitido por el médico presidencial Federico Saavedra, el jefe de Estado manifestó: "El comunicado tiene que ver con otra cosa. Federico Saavedra ve un incremento notable de casos en AMBA y pide que no me mueva para acotar los riesgos. Es sólo por el aumento de casos".

2) Transporte público, solo para esenciales. El presidente Alberto Fernández afirmó que "a partir de la cero hora" del próximo viernes el transporte público en el AMBA "solamente" para "trabajadores esenciales", ante el "incremento de casos" de coronavirus. "Hemos tomado una decisión de que a partir de la cero hora de mañana, solamente puedan utilizar el transporte público aquellos trabajadores esenciales", enfatizó Fernández en declaraciones a Telefé, tras reunirse en la Quinta de Olivos con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli.

3) Caducan los permisos. El mandatario anunció que desde mañana "van a caducar" los permisos en el transporte público para los trabajadores no esenciales. "Van a caducar a partir de la cero hora de mañana todos los permisos que se han extendido en la aplicación que nosotros tenemos, por lo tanto todo deberá volver a diligenciarse. Estamos incentivando a todos a entender que la circulación potencia el riesgo y el contagio. La mayor preocupación viene porque hay un mayor nivel de ocupación de camas", explicó.

4) Deuda. Fernández aseguró que la Argentina está "haciendo un enorme esfuerzo" para poder acordar con los bonistas, pero advirtió que "algunos acreedores tomaron una actitud de dureza que no se entiende". "Haremos todo lo que tengamos que hacer, en la medida que eso no signifique un mayor esfuerzo para los argentinos", consideró el mandatario. Fernández aseguró que "esta Argentina que cada tantos años cae en default no me gusta, las dos veces que estuve en el Gobierno recibí un país defaulteado". "No nos equivoquemos, el reperfilamiento del año pasasdo fue un default", consideró.

5) Diferencias con los bonistas. Alberto Fernández aseguró esta noche que todavía hay "diferencias" con los acreedores, pero afirmó que llegar a un acuerdo "no depende" sólo de la Argentina. "Tenemos diferencias", reconoció el primer mandatario, quien consideró que "siempre es mejor acordar". "Es mejor pagar la deuda que no pagarlas, claramente. Hoy a la Argentina nadie le presta plata", indicó. De todas maneras, evaluó: "No depende sólo de nosotros", al tiempo que afirmó que continúan las negociaciones. "Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo", puntualizó y remarcó que la Argentina hizo "una segunda oferta, que no termina de ser aceptada plenamente por los fondos". Además, apuntó: "No entiendo muy bien el apuro para ver cuándo salimos del default o nos ponemos de acuerdo con los acreedores".

6) Vicentin. El presidente afirmó que está "absolutamente abierto a escuchar cualquier propuesta" para no tener que expropiar la empresa Vicentin, pero "nadie hasta acá" le "trajo ese plan". "Estoy absolutamente abierto a escuchar cualquier propuesta, pero la propuesta tiene que ser el objetivo último que nosotros nos propusimos, que es recuperar la empresa. Si hay un plan alternativo que logre el mismo objetivo, yo no soy un necio. Con todo gusto lo escucharé, pero nadie hasta acá me trajo ese plan", manifestó.

7) Cuarentena relajada. En cuanto a la situación de que el aislamiento se respeta cada vez menos, señaló: "Siento que en la Ciudad de Buenos Aires y en muchos lugares del Gran Buenos Aires la gente se relajó porque pensó que el problema había pasado. Debemos controlar mejor las salidas”

8) Salud. "Yo podría hacerme el distraído, pero tengo un compromiso ético con cada habitante: no abandonarlos y cuidar la salud. Sé que estamos viviendo un momento traumático, pero si no hacemos algo la vida de muchos argentinos corre riesgo", manifestó.

9) Economía. En cuanto al plan para después de la pandemia, esgrimió: "El plan para el día después es un plan de fuerte reactivación de la economía para que la gente que ha sufrido esta pérdida pueda recuperar su trabajo y sus negocios. Mientras tanto lo que más hicimos fue preservar el empleo".

10) Flexibilizaciones. Finalmente, también habló de las industrias que están flexibilizadas, principalmente en el interior del país: "las industrias han empezado a funcionar con protocolo y hemos logrado exportar lo que nos habíamos comprometido. La actividad económica en el interior se mueve mucho. Pero hay que buscarles una solución a los comercios".

