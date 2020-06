Fernández sobre Vicentin: "Si alguno trae una propuesta mejor, estoy para escucharlo"

El presidente Alberto Fernández indicó esta noche que está "esperando" una alternativa a su proyecto de expropiación de Vicentin al remarcar que está "abierto a escuchar cualquier propuesta". "Lo que quiero es el mejor futuro para esa empresa", destacó el jefe de Estado.

El mandatario sostuvo que no es "un necio", por lo que aseguró que está "absolutamente abierto" a "escuchar cualquier propuesta". "La expropiación es una herramienta para recuperar la empresa", enfatizó el jefe de Estado en declaraciones a Telefé Noticias.

Aspectos jurídicos de la expropiación de Vicentin.

"Me tomé unos días para no mandar la Ley de expropiación y ver si hay una alternativa. Estoy esperando una, pero nadie la trajo", enfatizó. “Nosotros no estamos expropiando una empresa que funciona maravillosamente bien", dijo.

Y aclaró: "Se trata de una empresa que ha caído en concurso preventivo acusada de una serie de maniobras que han hecho un enorme daño al sector cerealero”. "Yo lo que quiero es lo mejor para el futuro de esa empresa y de la economía argentina”, finalizó.

HV / DS