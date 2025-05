La producción industrial en China supera expectativas, pero preocupa el consumo

La producción industrial de China creció más rápido de lo esperado en abril, mientras que el consumo decepcionó, lo que pone de relieve los retos a los que se enfrenta la segunda economía más grande del mundo, a pesar de la rápida distensión de las tensiones comerciales con Estados Unidos.

La producción industrial subió un 6,1% interanual en abril, ralentizándose con respecto al mes anterior, pero superando con creces la estimación mediana de una encuesta de Bloomberg entre analistas. El crecimiento de las ventas minoristas, un indicador clave del consumo, también se debilitó con respecto a marzo hasta situarse en el 5,1%, según las cifras publicadas el lunes por la oficina nacional de estadísticas, por debajo de las previsiones de los economistas.

A pesar de la resistencia del sector fabril, el debilitamiento del consumo en abril apunta a la necesidad de políticas más favorables, ya que los economistas advierten contra la complacencia tras una pausa de 90 días en los aranceles. La prolongada crisis inmobiliaria de China, la presión deflacionaria y la preocupación por el desempleo están lastrando la confianza de los hogares.

El gobierno, que se fijó un ambicioso objetivo de crecimiento económico de alrededor del 5% para 2025, ya había establecido como prioridad para este año el impulso del consumo interno.

“Las optimistas cifras de la producción industrial reflejan solo una parte de la economía”, afirmó Raymond Yeung, de Australia & New Zealand Banking Group Ltd. “Pero las cifras de ventas minoristas de abril muestran que la gente no está dispuesta a gastar. Para alcanzar un crecimiento del 5%, seguimos necesitando el consumo”.

La tasa de desempleo urbano descendió ligeramente hasta el 5,1% en abril, mientras que el crecimiento de la inversión en activos fijos se ralentizó hasta el 4% en los cuatro primeros meses del año. Los precios de la vivienda nueva en China cayeron a un ritmo más rápido en abril.

El sector inmobiliario siguió lastrando la economía, con una contracción de la inversión en el sector que se agravó entre enero y abril con respecto al primer trimestre.

El gasto de capital en infraestructuras se mantuvo gracias a la sólida emisión de bonos del Estado. La inversión en manufacturas se ralentizó ligeramente, probablemente como reflejo del nerviosismo de las empresas ante la guerra comercial.

Reacción del yuan

El yuan offshore se mantuvo prácticamente sin cambios tras la publicación de los datos. El rendimiento de los bonos del Estado chino a 10 años bajó ligeramente, hasta situarse en torno al 1,66%. El índice de las acciones chinas cotizadas en Hong Kong recortó las pérdidas iniciales tras los datos y cerró sin apenas cambios.

La instantánea de la economía ofrece la visión más completa hasta la fecha de cómo China ha hecho frente a la drástica escalada de las tensiones comerciales con EE.UU. Aunque en mayo ambas partes alcanzaron una tregua en su guerra arancelaria, la incertidumbre en torno a las negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo podría mantener a las empresas cautelosas a la hora de ampliar la producción o invertir en nuevos proyectos.