La reforma de pensiones de Brasil supera un obstáculo importante

En medio del pesimismo que rodea a la economía de Brasil -el recorte de las previsiones de crecimiento, el desempleo de dos dígitos y el aumento de la deuda pública- la votación de la Cámara Baja del miércoles para la reforma del sistema de pensiones representa un gran paso adelante.

Con 379 votos a favor y 131 en contra, los diputados aprobaron el texto base de una reforma que generará ahorros significativos para el Gobierno y por fin establecerá una edad mínima de jubilación para los brasileños. El proyecto de ley aún se enfrenta a una serie de obstáculos legislativos antes de convertirse en ley, incluidas enmiendas que podrían debilitar su fortaleza, pero ha superado su obstáculo más difícil.

En un emotivo discurso, el presidente de la Cámara, Rodrigo Maia, dijo que la importante participación de los políticos en la reforma fortalece la democracia de Brasil y, en un futuro, volverá a atraer inversores al país. "Estoy cada vez más convencido de la necesidad de la reforma", dijo. "Este es un momento histórico para todos nosotros".

La reforma de pensiones sería la 'guinda del pastel' para Brasil

Brasil gasta mucho más en sus pensiones que la mayoría de países de economía similar, y ofrece condiciones más generosas, en particular a sus funcionarios públicos bien pagados, muchos de los cuales se jubilan a los 50 años. Los vastos déficits de miles de millones de dólares en sus fondos de pensiones están elevando la deuda pública de Brasil a niveles insostenibles y podrían consumir la totalidad del presupuesto federal.

Brasil ya gasta diez veces más en pagos a jubilados que en educación. Con una población que envejece rápidamente y un límite constitucional al gasto público, el sistema actual es una bomba de relojería que amenaza con devastar la frágil economía del país y condena a Brasil a muchos más años de crecimiento por debajo de la media.

La votación del miércoles no fue un logro menor, dado que cuatro administraciones anteriores habían intentado aprobar una reforma importante, y fracasaron. El margen de victoria también estuvo significativamente por encima del umbral mínimo de 308 votos, y es una buena indicación para su futura aprobación.

El presidente Jair Bolsonaro celebró la decisión en Twitter y felicitó a Maia por su papel en la aprobación. No obstante, los diputados de la oposición criticaron la legislación propuesta, alegando que solo servía para afianzar el actual sistema de privilegios de Brasil, y supone una carga aún mayor para los pobres.

- Cumprimento a Câmara dos Deputados, na pessoa do seu Presidente @RodrigoMaia, pela aprovação, em 1° turno (379x131), da PEC da Nova Previdência. O Brasil está cada vez mais próximo de entrar no caminho do emprego e da prosperidade. 👍 🇧🇷