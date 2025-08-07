Regulador de Estados Unidos aprueba un coche sin conductor de Zoox de Amazon

La administración Trump ha dado luz verde a Zoox, la filial de vehículos autónomos de Amazon.com Inc., para que realice pruebas con vehículos sin conductor que carecen de los controles de conducción tradicionales, como el volante.

Las autoridades reguladoras de la seguridad vial de Estados Unidos han concedido una exención a las normas federales de seguridad específica para los vehículos fabricados por Zoox para circular sin conductor, según anunció el Departamento de Transporte en un comunicado emitido el miércoles. La decisión llega tras un extenso intercambio entre la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) y el desarrollador, que presentó su auto sin volante ni pedales de freno en 2022.

Los permisos otorgados

La NHTSA afirmó que todos los vehículos autónomos fabricados por Zoox que circulan por vías públicas lo hacen al amparo de la nueva exención. Se desconoce cuántos de esos automóviles están en funcionamiento.

La decisión supone un impulso para Zoox, que en junio inauguró una planta de producción de robotaxis en California, donde tiene previsto fabricar 10.000 robotaxis al año. El robotaxi de la empresa propiedad de Amazon es similar a un autobús y no tiene volante ni pedales, con cuatro asientos orientados hacia el interior.

Amazon no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Las normas de seguridad automovilística de EE.UU. suelen exigir que los vehículos tengan controles humanos. Esto ha creado problemas normativos a empresas como Zoox, General Motors Co. y Tesla Inc., que han diseñado coches autónomos sin esas características.

La NHTSA ha tomado medidas este año para eliminar las barreras a los coches autónomos, algo que el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, había defendido antes de su paso por la administración Trump.

La agencia concedió la exención a Zoox en virtud de una política actualizada anteriormente este año para permitir que los vehículos autónomos fabricados en el país puedan acogerse a exenciones que antes solo se ofrecían a las importaciones.

En junio, la agencia también anunció que actualizaría una autoridad de exención independiente para acelerar el proceso de revisión de las exenciones para los autónomos, una medida que también tiene por objeto impulsar su despliegue.

