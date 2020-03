China prueba remedios contra el coronavirus con resultado dispar

Jason Gale

Los ensayos farmacológicos en pacientes con coronavirus en China presentaron resultados mixtos. Un medicamento para el VIH mostró pocos beneficios mientras que un fármaco para la gripe fabricado por Fujifilm Holdings Corp. resultó en una eliminación más rápida del virus.

La combinación de lopinavir y ritonavir, comercializada por AbbVie Inc. como Kaletra, no mejoró la condición de los pacientes graves de Covid-19 ni evitó muertes a un nivel superior que los cuidados estándar en un ensayo aleatorizado y controlado de 199 pacientes. El estudio se publicó el miércoles en New England Journal of Medicine.



Otro estudio de 80 pacientes que recibieron favipiravir, o Avigan, de Fujifilm, concluyó que el medicamento ayudó a eliminar el virus de los pacientes una semana antes que el fármaco para el VIH y se asoció a una mejoría de los síntomas en el pecho que se muestran en las tomografías computarizadas.

El estudio de favipiravir, que no fue aleatorizado, se realizó en un grupo diferente de pacientes y en un momento posterior, cuando los médicos podrían haber descubierto mejores formas de atender a los pacientes, dijo en un comentario el analista de Evercore ISI, Umer Raffat.

La investigación clínica sobre favipiravir es una buena señal para otro antiviral, el fármaco experimental remdesivir de Gilead Sciences Inc., que también se encuentra en ensayos clínicos en China, manifestó Tyler Van Buren, analista de Piper Sandler. Los resultados del estudio remdesivir aún no se han publicado.

“Si tiene éxito, podría aprobarse para un uso amplio en los próximos meses siempre que sea seguro; el umbral de eficacia en el contexto de la actual pandemia mundial es bajo”, dijo.

Los pacientes en el ensayo de lopinavir y ritonavir mostraron más efectos gastrointestinales secundarios como vómitos y diarrea que los que no recibieron el medicamento en el grupo de comparación. Casi el 14% de los que tomaron el medicamento no pudieron finalizar la terapia de 14 días, principalmente debido a los trastornos gastrointestinales.