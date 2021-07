Covid-19 | La segunda dosis de AstraZeneca no aumenta el riesgo de trombosis

La vacuna contra el Covid-19 de AstraZeneca Plc no aumenta el riesgo de un trastorno de la coagulación sanguínea poco frecuente después de una segunda dosis, lo que sugiere que las personas no deberían dudar en recibirla si no tuvieron problemas tras la primera.

La tasa estimada de este trastorno, denominado síndrome de trombosis trombocitopénica (STT), fue de 2,3 por millón en personas que recibieron una segunda dosis, según datos publicados en la revista médica The Lancet. La cifra es comparable a la tasa que se encuentra en una población no vacunada. Sin embargo, después de una sola dosis, la tasa fue mayor, de 8,1 por millón.

La vacuna Vaxzevria de Astra se ha visto afectada por problemas de seguridad tras la muerte de un pequeño número de personas a las que se les administró, lo que llevó a algunos reguladores europeos a reservar la vacuna para los adultos mayores. Algunas personas también optaron por cambiar de producto para la segunda dosis.

Hasta el 14 de julio, el regulador británico había recibido 411 informes de coágulos sanguíneos poco frecuentes con bajo recuento de plaquetas después de la vacuna Astra, incluidas 71 muertes. Cinco de los decesos se produjeron después de la segunda dosis. En ese momento, se habían administrado alrededor de 24,7 millones de primeras dosis y 22,8 millones de segundas dosis en el Reino Unido, según la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios.

La vacuna “desempeña un papel fundamental en la lucha contra la pandemia", dijo el miércoles en un comunicado Mene Pangalos, vicepresidente ejecutivo de investigación y desarrollo biofarmacéutico de Astra. “Estos resultados apoyan la administración del esquema de dos dosis de Vaxzevria”, a menos que se identifique el STT después de la primera dosis.

El análisis se realizó utilizando la base de datos de seguridad global de Astra. Se incluyeron los casos notificados de STT que ocurrieron dentro de los 14 días posteriores a la administración de la primera o segunda dosis hasta el 30 de abril. La vacuna se desarrolló con la Universidad de Oxford y su empresa derivada Vaccitech.

Los científicos de Oxford y Astra están realizando investigaciones iniciales para determinar si la vacuna puede modificarse para prevenir los efectos secundarios poco frecuentes. Los socios, junto con la mayoría de los demás fabricantes de vacunas contra el Covid-19, también están investigando activamente cómo pueden modificarse sus vacunas para hacer frente a las variantes del virus. Astra dijo anteriormente que espera tener una nueva versión lista para el otoño.

