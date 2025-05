Telecom Argentina emite deuda en medio del escrutinio por la compra de Telefónica

Telecom Argentina S.A. está recurriendo a los mercados internacionales de deuda tras la adquisición de la filial local de Telefónica S.A., una operación que ha suscitado una fuerte oposición por parte del gobierno del presidente Javier Milei.

La empresa está vendiendo bonos con vencimiento en 2033, según fuentes con conocimiento de la operación. Las previsiones iniciales de precios sugieren que los bonos tendrán un rendimiento en torno al 9%, añadieron las personas, que pidieron no ser identificadas por no estar autorizadas a hablar públicamente.

¿La fusión de Telefónica y Telecom es un “hecho consumado”?

Telecom emite deuda tras la compra de Telefónica

Los ingresos se destinarán a pagar parte de los US$1.170 millones en préstamos que la compañía obtuvo para financiar la compra de la filial argentina de la empresa española. Sin embargo, el equipo de Milei sometió la operación a revisión, lo que llevó a los reguladores a exigir a Telecom abstenerse de realizar cualquier tipo de acto jurídico, societario o comercial que implique la consolidación con Telefónica por un plazo de hasta seis meses.

Las autoridades y la competencia han argumentado que el acuerdo podría infringir las normas antimonopolio. Milei afirmó a finales de febrero que la fusión dejaría a Telecom con alrededor del 70% del sector de telecomunicaciones de Argentina.

La empresa contrató Deutsche Bank Securities Inc., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. y Banco Santander SA para organizar la venta.