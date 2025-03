Un telefonazo a Trump selló la venta de puertos del canal de Panamá a BlackRock

En el primer día de su gobierno, Donald Trump prometió apoderarse del Canal de Panamá.

“Lo recuperaremos”, declaró en su discurso inaugural.

A las pocas semanas, el multimillonario Larry Fink estaba en contacto con la Casa Blanca.

Su propuesta: la empresa de inversión de Fink, BlackRock Inc., estaba interesada en comprar los puertos a ambos lados de la vía fluvial, pasándolos a manos estadounidenses, según personas familiarizadas con la discusión. Con eso, no habría necesidad de que EE.UU. tomara el canal por la fuerza.

Así transcurrieron días de vertiginosas negociaciones que entregarían el control de esos puertos a un consorcio liderado por BlackRock, el gigante de las inversiones con US$11,6 billones bajo administración y que Fink ha dirigido durante casi cuatro décadas.

El acuerdo, con el cual el vendedor obtendrá US$19.000 millones en ingresos, refleja una extraordinaria confluencia de la visión de Trump de “America First” y la búsqueda de beneficios a escala mundial de Wall Street.

Trump ha expresado repetidamente su deseo de recuperar la propiedad del Canal de Panamá. Ha dicho, sin presentar pruebas, que China maneja el canal.

Fink aprovechó ese deseo para conseguir el mayor acuerdo de infraestructura en la historia de BlackRock. Al mismo tiempo, dio a Trump una victoria en momentos que trata de mostrar fuerza en el comercio internacional, los conflictos en Ucrania y Gaza, en la OTAN y más.

El acuerdo también es una muestra de las ambiciones de Fink y BlackRock de cerrar grandes acuerdos en mercados privados lejanos y competir con los mayores gestores de activos alternativos. En un comunicado en el que anunciaba la transacción el martes, se jactó de los vínculos de BlackRock con empresas y gobiernos de todo el mundo, señalando: “Somos cada vez más la primera opción”.

Cuando Trump subió al estrado el martes por la noche para pronunciar un discurso, elogió el acuerdo como un paso para “recuperar” el canal para EE.UU. No mencionó a BlackRock por nombre.

“Justo hoy, una gran empresa estadounidense ha anunciado que va a comprar ambos puertos del Canal de Panamá y muchas otras cosas relacionadas con el Canal de Panamá y un par de otros canales”, dijo. “El Canal de Panamá fue construido por estadounidenses para estadounidenses, no para otros”.

Docenas de puertos

BlackRock dijo que acordó comprar los dos puertos en Panamá y más de 40 otros alrededor del mundo a CK Hutchison Holdings Ltd., el conglomerado controlado por la familia Li, uno de los clanes más ricos de Asia. En los últimos meses, la familia de Hong Kong se vio en el ojo de la tormenta sobre quién controla la vía fluvial crucial y los puertos clave.

Para Trump, que una empresa de inversión de EE.UU. se hiciera cargo de los puertos reduciría la influencia de China en la región, según personas familiarizadas con las conversaciones, que al igual que otras hablaron bajo condición de anonimato. El acuerdo no se habría concretado sin el apoyo de Trump, dijeron estas personas.

BlackRock comprará las operaciones en asociación con varias firmas, como Global Infrastructure Partners, una empresa de infraestructura que compró el año pasado y que ahora dirige Adebayo Ogunlesi, y Terminal Investment Ltd., que opera puertos atendidos por la mayor compañía naviera del mundo, Mediterranean Shipping.

Fink se ha movido en los círculos de Trump durante años, y personas cercanas al acuerdo dicen que su implicación personal fue crucial. En los últimos días, Fink mantuvo informado a Trump a medida que avanzaban rápidamente las conversaciones. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el secretario de Estado, Marco Rubio, también estaban al tanto.

En un comunicado, Frank Sixt, codirector general de CK Hutchison, dijo que el acuerdo fue el resultado de un proceso “rápido, discreto pero competitivo”, y que no tenía relación con la política. Blackstone Inc. y KKR & Co. también consideraron ofertas, según personas con conocimiento del asunto. Los representantes de ambas empresas se negaron a hacer comentarios. La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios.

Los ADR de CK Hutchison subieron hasta un 3,4%, hasta los US$6,02 el miércoles. El martes subieron un 17%.

Panamá revisará la transacción y continuará la auditoría del contrato de Panamá Ports, según un comunicado publicado en la cuenta del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, en X.

“Puramente comercial”

Según los términos revelados el martes, BlackRock, GIP y Terminal Investment adquirirán filiales que poseen el 80% del grupo Hutchison Ports. El consorcio también adquirirá el 90% de Panama Ports Co., la cual opera los dos puertos de Balboa y Cristóbal, a ambos lados del Canal de Panamá.

“Probablemente seremos propietarios de los del Canal de Panamá muy pronto”, dijo Fink en una conferencia del sector financiero el martes.

En momentos que Trump se quejaba públicamente de la influencia de China sobre el canal, el gobierno de Panamá sopesaba la posibilidad de cancelar su contrato con CK Hutchison para operar los puertos, informó Bloomberg el mes pasado.

Esto surgió a pesar de que CK Hutchison tiene su sede en Hong Kong, un territorio chino con sus propias fronteras, moneda y sistema legal. Pekín ha tomado medidas drásticas contra la antigua colonia británica desde 2020, cuando impuso una amplia ley de seguridad nacional que allanó el camino para la represión de la disidencia.

Contactado el miércoles por la mañana en Asia, CK Hutchison hizo referencia a la declaración de Sixt anteriormente. En ella, dijo: “Me gustaría subrayar que la transacción es de naturaleza puramente comercial y no tiene ninguna relación con las recientes noticias políticas sobre los puertos de Panamá”.

Traducción editada por Eduardo Thomson.