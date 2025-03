La posibilidad de un tratado de libre comercio entre Argentina y Estados Unidos cobró relevancia tras las declaraciones de Donald Trump, quien expresó estar dispuesto a negociar “cualquier tipo de acuerdo”. En relación a este tema, este medio se puso en comunicación con la periodista, Liliana Franco, quien manifestó que esto abre una serie de interrogantes sobre el impacto en la economía argentina, el papel del Mercosur y las necesidades de financiamiento del país.

Liliana Franco explicó que, si bien los tratados de libre comercio suelen implicar la apertura total de los mercados entre dos países, Estados Unidos podría optar por acuerdos sectoriales con Argentina. “Podrían incluir áreas estratégicas para Estados Unidos y sectores que Argentina quiera proteger”, destacó. Sin embargo, recordó que Argentina forma parte del Mercosur, lo que podría limitar estas negociaciones.

El gobierno de Donald Trump impuso aranceles a diversos países, incluidos Canadá y México, como parte de su estrategia comercial. Argentina no es ajena a este escenario y fue afectada por las políticas arancelarias sobre productos como el acero y el aluminio.

Reciprocidad de aranceles entre Argentina y Estados Unidos

No obstante, la relación entre Trump y Javier Milei podría abrir una puerta para negociaciones más favorables. “Trump plantea una reciprocidad clara: si no le cobramos aranceles, él no nos cobra”, explicó Franco. Esto podría derivar en acuerdos específicos que beneficien a ciertos sectores argentinos, aunque la competitividad sigue siendo un desafío clave.

Desde un punto de vista comercial, la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China también podría generar oportunidades para Argentina. Si China deja de exportar ciertos productos a Estados Unidos, podría volcar su producción a otros mercados, incluyendo Argentina. Esto podría tener efectos tanto positivos como negativos en la economía local.

Una posible salida del Mercosur parece improbable en el corto plazo

La entrevistada subrayó que una eventual salida de Argentina del Mercosur no es una decisión que el Ejecutivo pueda tomar unilateralmente. “Cualquier salida debe ser aprobada por ambas cámaras del Congreso”, aclaró. En la actualidad, un consenso legislativo para abandonar el bloque parece improbable, lo que sugiere que el camino más viable sería la flexibilización de las normas del Mercosur.

Otra fuente clave de financiamiento es el Fondo Monetario Internacional. Franco destacó que el Gobierno está en una etapa avanzada de negociaciones con el organismo, respaldado por la reciente reunión entre el secretario del Tesoro de Estados Unidos y representantes argentinos. “El FMI solo espera la aprobación del Congreso para avanzar con el acuerdo”, aseguró.

En este punto, la periodista explicó que el Parlamento no discutirá los detalles técnicos del acuerdo, sino que simplemente autorizará al Ejecutivo a tomar nueva deuda. “Lo mismo ocurrió en 2022 con la Ley Guzmán: el Congreso autorizó el endeudamiento, pero no asumió responsabilidad sobre las condiciones del acuerdo”, recordó. Sin embargo, la incertidumbre persiste sobre si el Gobierno podrá conseguir los votos necesarios en el Congreso.