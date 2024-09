TikTok está dispuesta a llevar el destino de su app hasta la Corte Suprema de Estados Unidos

La aplicación TikTok, de propiedad china, lleva su lucha contra una prohibición estadounidense al siguiente nivel en el sistema judicial del país el lunes.

La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito de DC escuchará argumentos contra una nueva ley firmada por el presidente Joe Biden que prohíbe TikTok a menos que su empresa matriz con sede en Pekín, ByteDance Ltd., venda la popular aplicación. La empresa ha prometido impugnar la prohibición hasta llegar a la Corte Suprema de EE.UU.

ByteDance, TikTok y un grupo de sus usuarios argumentarán ante un panel de tres jueces que la ley viola la Primera Enmienda de la Constitución y anularía los derechos de libertad de expresión de sus más de 170 millones de usuarios en EE.UU. El Departamento de Justicia sostiene que TikTok es una amenaza para la seguridad nacional debido a sus vínculos con el gobierno chino, pero ha habido crecientes tensiones sobre si EE.UU. tiene suficiente evidencia pública para respaldar sus preocupaciones.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La Unión Europea amenazó a TikTok por poner en riesgo la protección al consumidor e infringir el mercado único digital

Inicia tu día bien informado con el boletín #CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

“El gobierno tiene que superar una serie de desafíos importantes. Cada uno de ellos parece una batalla cuesta arriba”, dijo Michael Forde, abogado especializado en casos de libertad de expresión. “Cuando se trata de equilibrar cuestiones como los derechos de la Primera Enmienda, es terriblemente difícil para el gobierno decir simplemente ‘confíen en nosotros’, esta es una amenaza importante”.

Es probable que algunos de los mayores competidores tecnológicos de TikTok estén prestando mucha atención al caso. Si TikTok perdiera, se prevé que más usuarios acudan a Google, de Alphabet Inc., a Meta Platforms Inc y a Snap Inc., según Bloomberg Intelligence. También podría perjudicar a Oracle Corp., que proporciona servicios de alojamiento de internet a TikTok.

Bloomberg Intelligence ubica las probabilidades de que TikTok prevalezca en el Circuito de DC en un 60%, aunque es poco probable que la lucha se detenga allí y podría llegar a la Corte Suprema a finales de año.

La empresa se enfrenta a un plazo ajustado: si el tribunal no interviene, la prohibición entrará en vigor el 19 de enero. TikTok y el Departamento de Justicia han solicitado un fallo del Circuito de DC antes del 6 de diciembre, y es probable que el caso llegue a la Corte Suprema poco después.

La audiencia del lunes incluirá tres impugnaciones legales independientes a la ley de desinversión o prohibición: una por parte de TikTok y ByteDance, otra por parte de un grupo de creadores de TikTok y otra por parte de una organización conservadora sin ánimo de lucro que utiliza la aplicación para promover su mensaje. TikTok está financiando la impugnación de los creadores de contenido.

Libertad de expresión en línea

Los argumentos verbales del lunes brindarán una idea de cómo el tribunal de apelaciones considera la aplicación de la Primera Enmienda a la libertad de expresión en línea.

Los abogados de TikTok, incluido un importante litigante de la Corte Suprema Andrew Pincus, argumentarán que la ley permitiría injustamente “al gobierno decidir que una empresa ya no puede poseer y publicar la plataforma de expresión innovadora y única que creó”, según la petición de la empresa al tribunal.

Pero los detractores de TikTok, incluidos los legisladores que redactaron la ley de desinversión o prohibición, dicen que ByteDance no tiene derechos constitucionales porque “es una sociedad holding constituida en el extranjero y en su descripción afirma que no tiene operaciones dentro de EE.UU.”.

Socavar los intereses de EE.UU.

El Departamento de Justicia dice que el gobierno chino tiene la capacidad de exigir a empresas chinas como ByteDance que recopilen información en su nombre.

“Dado el amplio alcance de TikTok dentro de EE.UU., la capacidad de China de usar las funciones de TikTok para lograr su objetivo general de socavar los intereses estadounidenses crea una amenaza a la seguridad nacional de inmensa profundidad y escala”, escribió el Departamento de Justicia en su presentación judicial.

TikTok ha cuestionado si el gobierno tiene evidencia de que China usa la aplicación para recopilar información sobre los estadounidenses o influir en su comportamiento.

El panel de apelación está sopesando si el gobierno puede usar información clasificada para argumentar su caso sin compartirla con TikTok. TikTok solicitó que se designe un perito especial y que la ley quede en pausa si el panel permite que el gobierno use los documentos secretos.

El panel de jueces que decidirá ese caso incluye al Juez Jefe del Circuito Sri Srinivasan, quien fue designado por Obama; Neomi Rao, quien fue designada por Donald Trump, y Douglas Ginsburg, designado por Ronald Reagan.

LM