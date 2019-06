Los tratamientos con cannabis ganan terreno en circuitos de MMA

Las compañías de cannabis aumentan su presencia en las artes marciales mixtas (MMA), la disciplina deportiva donde todo vale.

CbdMD, que elabora tópicos, tinturas y otros productos de consumo basados en CBD, ingresa a la jaula de combate a través de una asociación con Bellator MMA, organización de propiedad de Viacom. El CBD o cannabidiol es un compuesto no psicoactivo muy popular que, según sus defensores, ayuda a aliviar el dolor y la inflamación y facilita la recuperación tras hacer ejercicio. Estados Unidos legalizó el CBD derivado del cáñamo el año pasado.

CbdMD con sede en Charlotte, Carolina del Norte, se suma a Aurora Cannabis, que anunció el mes pasado una asociación exclusiva con la empresa Ultimate Fighting Championship para realizar una investigación sobre la relación entre los productos a base CBD y la salud de los atletas. Asimismo, el emisor de ETFMG Alternative Harvest, el mayor fondo cotizado en bolsa relacionado con la marihuana, es el patrocinador oficial de entrenamiento del peso pesado de la UFC Alexey Oleynik.

