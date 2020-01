Según Goldman, el coronavirus restará 0,4 puntos de crecimiento a Estados Unidos

Anirban Nag

El brote de coronavirus reducirá el crecimiento económico de EE.UU. en 0,4 puntos porcentuales durante el primer trimestre ante la disminución del número de turistas de China y de las exportaciones a la nación asiática, según Goldman Sachs Group Inc .

Un repunte posterior de entre 0,3 y 0,4 puntos porcentuales en el segundo trimestre contribuiría a minimizar el impacto de todo el año en la economía estadounidense, lo que resultaría en una caída marginal del crecimiento de aproximadamente 0,05 puntos porcentuales, según escribieron los economistas de Goldman, dirigidos por Jan Hatzius, en un comentario.

Los riesgos de este supuesto base están “sesgados hacia un golpe mayor porque un cambio en el flujo de noticias podría conducir a una mayor aversión al riesgo -menos viajes, desplazamientos o compras- o un endurecimiento sostenido de las condiciones financieras”, dijeron los economistas. Goldman dijo que no esperaba que el brote de virus alterara significativamente su pronóstico de que la Reserva Federal se mantendrá en espera en 2020, aunque la posibilidad de un mayor impacto en el crecimiento “aumenta ligeramente los riesgos a la baja para nuestra postura”.

Caen las acciones en Estados Unidos por la llegada del mortal coronavirus

El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijo el jueves que Estados Unidos no ha visto un gran impacto en la economía por la propagación del coronavirus, y que se abstendrá de usarlo como una baza en la segunda fase de las conversaciones comerciales de China. “Esto es principalmente un problema de salud pública y, por supuesto, la pandemia está en China, no en Estados Unidos”, dijo Kudlow el jueves en una entrevista en Fox Business Network. “En lo que respecta a la economía, no vemos impacto significativo”.

En medio de una caída a nivel global que se dio por la incertidumbre generada a raíz del coronavirus que afecta a zonas de China, las bolsas de todo el mundo tuvieron una jornada negativa. El índice Nikkei de Japón, por ejemplo, cayó más de dos puntos, y similares recorridos tuvieron los mercados bursátiles de Europa. La onda expansiva llegó a la Argentina, donde los bonos soberanos en dólares tuvieron importantes recortes.

Falsa alarma en Pergamino: activaron el protocolo de coronavirus pero la paciente solo tenía gripe

El más afectado fue el AY24, que perdió 9,6%, aunque todos cotizaron a la baja. En tanto, el Merval tuvo una baja de 0,8% en promedio, con acciones que cayeron hasta un 5,4%, como es el caso de Mirgor. Por otra parte, las empresas argentinas que cotizan en Wall Street también tuvieron una mala jornada, con el ADR de Ternium como principal testigo (cayó -6,7%).

"Cuando se producen este tipo de cisnes negros, como fue el virus SARS en 2003, aumenta enormemente la incertidumbre, que es el enemigo principal de la economía", explicó a PERFIL el analista económico internacional, Luis Palma Cané. "Al aumentar la incertidumbre aumenta la aversión al riesgo de los inversores, que quieren estar más seguros y se produce entonces el efecto fly to quality. Salen de los activos más riesgosos y buscan refugio en los activos más seguros", explicó.