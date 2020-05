Se mantiene distante la posición de bonistas y funcionarios de la Argentina

Ben Bartenstein

No se vislumbra un acercamiento de las diferencias entre los acreedores más grandes de Argentina y el ministro de Economía.

Con la aproximación del viernes como fecha límite inicial para un acuerdo, ambas partes no dan su brazo a torcer. Este lunes 4, los tres grupos de bonistas más grandes del país dijeron en un comunicado que no pueden apoyar la propuesta inicial de canje de deuda de US$65.000 millones, porque los obliga a “soportar pérdidas desproporcionadas que no están justificadas ni son necesarias”. Un día antes, el ministro de Economía, Martín Guzmán, escribió en una columna de opinión para el Financial Times que Argentina no puede pagarles más a los acreedores.

“Se acabó el tiempo de las ilusiones”. “En el nuevo mundo de la COVID-19, no podemos continuar gastando 20% de los ingresos del Gobierno o más en pagos de deuda, como algunos acreedores han efectivamente sugerido. Es simplemente imposible”, dijo Guzmán en su columna en e Financial Times.

Estiman más presión sobre el tipo de cambio por medidas restrictivas y gestiones por la deuda

Los acreedores han criticado a Guzmán por adoptar un enfoque académico para el acuerdo de la deuda, que está desconectado con el mercado.

El ministro Guzmán, de 37 años, obtuvo un doctorado de la Universidad de Brown y es cercano a los profesores de la Universidad de Columbia Jeffrey Sachs y Joseph Stiglitz.

Mientras tanto, funcionarios argentinos han culpado a los tenedores de bonos por insistir obstinadamente en términos más favorables que dejarán a la nación aún peor, especialmente en medio de una pandemia.

La semana pasada, la mayoría de los acreedores más grandes del país se negaron a asistir a videollamadas con Guzmán, arguyendo a su falta de flexibilidad con la oferta.

Esta tarde, el Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos de Cambio de Argentina organizará un seminario web para explicar por qué cree que los inversionistas deberían rechazar el acuerdo.

Aún así, los acreedores clave creen que puede haber cierta flexibilidad en los términos a medida que continúan las negociaciones, según personas con conocimiento directo del asunto que pidieron permanecer en el anonimato debido a la confidencialidad de las conversaciones.

Siobhan Morden, directora de estrategia de renta fija para América Latina de Amherst Pierpont Securities, con sede en Nueva York, dijo que el caso base es que el intercambio de deuda sigue con participación minoritaria, lo que prepara el escenario para otro enfrentamiento legal.

“Las dos partes siguen muy distantes”, dijo.

