X de Elon Musk evitaría el freno de la Unión Europea contra gigantes tecnológicas

La plataforma X, de Elon Musk, evitaría ser golpeada por una ley de la Unión Europea destinada a frenar a los gigantes tecnológicos después de que los organismos de control decidieran que el impacto de la plataforma en los mercados de la UE es demasiado bajo.

El brazo ejecutivo de la UE se acerca al final de una investigación sobre la plataforma anteriormente conocida como Twitter, y está a punto de concluir que no cae dentro de su Ley de Mercados Digitales (DMA), según personas familiarizadas con el asunto.

X esquivará la DMA porque el servicio no es lo suficientemente potente para los usuarios comerciales y no cumple con ciertos umbrales de ingresos, dijeron las personas, bajo condición de anonimato. Agregaron que la Comisión Europea probablemente publique sus conclusiones en octubre.

La DMA establece una serie de recomendaciones sobre qué hacer y no hacer para empresas como Alphabet Inc., del motor de búsqueda Google, Safari, de Apple Inc., Amazon.com Inc. y Facebook, de Meta Platforms Inc, entre otras. Su objetivo es evitar que las empresas tecnológicas cometan infracciones de la normativa de competencia antes de que se arraiguen y las multas por infracciones pueden ascender al 10% de los ingresos globales, o hasta el 20% en caso de infracciones reiteradas.

La ley se dirige a las empresas con ventas anuales en los 27 países de la UE de al menos €7.500 millones (US$8.300 millones) o una capitalización de mercado de €75.000 millones o más. Los servicios de plataforma también deben tener más de 45 millones de usuarios finales activos mensuales y más de 10.000 usuarios comerciales activos anuales en la UE.

X no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La comisión en Bruselas declinó hacer comentarios.

Si bien eludió la ofensiva de la UE contra la competencia, X aún enfrenta un intenso escrutinio en Bruselas y otros lugares por su presunto fracaso en el combate al contenido peligroso, desde que el multimillonario tecnológico Musk lo adquirió en abril de 2022.

En julio, reguladores de la UE advirtieron a X que había estado engañando a los usuarios para que interactuaran con contenido potencialmente perjudicial en virtud de otra poderosa ley de la UE, la Ley de Servicios Digitales, que eventualmente podría allanar el camino para multas de hasta el 6% de los ingresos de X, si la empresa no logra apaciguar a los reguladores.

Contragolpes de Elon Musk

La ofensiva contra el contenido ha provocado respuestas cada vez más vocales de Musk, quien ha utilizado su propia plataforma para expresar su apoyo al expresidente de EE.UU. Donald Trump.

Musk calificó al gobierno australiano de “fascistas” sobre las nuevas leyes propuestas para acabar con la desinformación digital, particularmente en los sitios web de redes sociales.

El mes pasado, Musk discutió con el responsable del mercado interior de la UE, Thierry Breton, después de que el francés le advirtiera en una carta que cumpliera con la ley de servicios digitales.

Musk también tuvo un enfrentamiento con el controvertido juez de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes por una orden que prohíbe X en el país, debido a preocupaciones de desinformación.