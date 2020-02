Zuckerberg: Facebook necesita regulación para ganarse confianza

Natalia Drozdiak

Durante años, Facebook Inc. presionó a los gobiernos en contra de la imposición de regulaciones estrictas, advirtiendo en algunos casos que podrían dañar el modelo de negocio de la compañía. Ahora, aboga a favor de una nueva normativa, por el bien de su negocio.

“Si no creamos estándares que la gente sientan que son legítimos, no confiarán en las instituciones o la tecnología”, dijo el responsable ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, en un artículo de opinión en el Financial Times el lunes. La publicación del texto coincidió con su visita a Bruselas, hogar de las instituciones de la Unión Europea que han elaborado algunas de las normas más estrictas de los últimos años.



La fortuna de Zuckerberg cayó 4 mil millones de dólares por pérdidas en Facebook

Las empresas de Silicon Valley han sufrido una reacción de los usuarios hacia la tecnológica, frustrados por la forma en que las plataformas web se benefician de sus datos. Facebook ha soportado el gran peso de ese desencanto tras una serie de errores que incluyen violaciones de privacidad y acusaciones de que no hizo lo suficiente para frenar la manipulación electoral en su plataforma. Entretanto, el crecimiento de usuarios de Facebook en Estados Unidos y Canadá, sus mercados más importantes, está estancado.

“Creo que una buena regulación puede perjudicar los negocios de Facebook a corto plazo, pero será mejor para todos, también para nosotros, a largo plazo”, dijo Zuckerberg en el artículo de opinión, haciendo eco de sus comentarios durante el fin de semana en la Conferencia de Seguridad de Múnich .



Silicon Valley utiliza secretos comerciales para ocultar racismo

En Bruselas, Zuckerberg se reunirá con la responsable de tecnología de la Unión Europea, Margrethe Vestager, y otros altos funcionarios de la UE conforme el bloque prepara una nueva legislación en áreas que incluyen inteligencia artificial, plataformas tecnológicas y responsabilidad por las publicaciones de los usuarios, todo lo cual podría afectar el negocio de Facebook.

Zuckerberg ha pedido previamente una regulación global que cubra la integridad electoral, el contenido dañino, la privacidad y el traslado de datos. El líder de Facebook publica un libro blanco el lunes en el que plantea preguntas que espera que la nueva regulación aborde.

En el artículo de opinión, Zuckerberg dijo que Facebook esperaba claridad sobre lo que constituye un anuncio político, especialmente si se paga por un grupo no directamente afiliado a un partido político, como una organización no gubernamental. Las compañías también necesitan líneas más claras sobre la propiedad de los datos para permitir a los usuarios trasladar su información entre servicios, dijo.

Además, el jefe de Facebook dijo que la compañía buscaría abrir sus sistemas de moderación de contenido para auditoría externa a fin de ayudar a los gobiernos a diseñar regulaciones en áreas como el discurso de odio.

Zuckerberg reiteró que las empresas privadas como Facebook no deberían estar a cargo de la toma de decisiones que equilibren los valores sociales, y espera que la regulación establezca guías más limpias para ayudar a las empresas a navegar esas decisiones, pese a que los reguladores en Europa también investigan Facebook sobre su cumplimiento con la privacidad existente y normas antimonopolio.

“La gente necesita sentir que las plataformas tecnológicas globales están bajo la responsabilidad de alguien”, dijo Zuckerberg, pero también enfatizó que con el llamamiento no trata de trasladar la responsabilidad.