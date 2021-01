El sueño de Apple de crear un auto eléctrico autónomo aún está en pañales

Mark Gurman

Apple Inc. tardará al menos media década en lanzar un vehículo eléctrico autónomo porque el trabajo de desarrollo aún se encuentra en una etapa temprana, dijeron personas con conocimiento del proyecto.

El gigante de la tecnología con sede en Cupertino, California, tiene un pequeño equipo de ingenieros de hardware desarrollando sistemas de transmisión, interiores de vehículos y diseños de carrocerías externas, con la intención de eventualmente fabricar un vehículo. Ese es un objetivo más ambicioso que los de años anteriores cuando el proyecto se centraba principalmente en la creación de un sistema de conducción autónoma subyacente. La compañía también ha estado incluyendo dentro del programa a más exejecutivos de Tesla Inc.

Algunos ingenieros que forman parte del proyecto de Apple creen que la compañía podría lanzar un producto en cinco o siete años, si esta decide seguir adelante con sus planes. El automóvil aún no está cerca de la etapa de producción, aunque los plazos podrían cambiar, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas por tratarse de información interna sensible. Actualmente, la mayoría del equipo trabaja desde casa o en la oficina por tiempo limitado, lo que ralentiza la capacidad de la empresa para desarrollar un vehículo completo.

Un portavoz de Apple declinó hacer comentarios.

Un automóvil Apple competiría con los vehículos eléctricos de Tesla y las ofertas de compañías como Lucid Motors y fabricantes establecidos como Mercedes-Benz de Daimler AG y Chevrolet de General Motors Co. Un diferenciador clave sería la capacidad de Apple para integrar su sistema de conducción autónoma, una iniciativa costosa que ha impulsado a la empresa a desarrollar su propio software, hardware de sensores y tecnologías de chips. El objetivo sería que el usuario ingrese su destino y sea conducido allí con poca, o ninguna, participación de su parte, dijeron las personas familiarizadas con el proyecto.

Apple no fabrica sus propios productos y es probable que suceda lo mismo con un vehículo. Sin embargo, no está claro qué empresa ensamblaría el automóvil. Hace aproximadamente cinco años, en su primer intento, Apple trabajó con ingenieros de Magna International Inc., un importante fabricante por contrato de la industria automotriz. Reuters informó recientemente que Apple tiene como objetivo comenzar a producir un automóvil a partir de 2024.

Apple ha seguido investigando el desarrollo de su sistema de manejo autónomo para un socio de automóviles externo en lugar de para su propio vehículo, dijeron las personas, por lo que en última instancia, podría abandonar nuevamente sus propios esfuerzos en favor de este enfoque.

El 2014, Apple se propuso por primera vez construir un automóvil eléctrico y contrató a cientos de ingenieros de hardware para el proyecto antes de ponerlo en pausa en 2016 para enfocarse en el sistema de manejo autónomo del automóvil. Desde ese año hasta 2019, la empresa recortó a cientos de trabajadores del equipo. Sin embargo, conservó a algunos ingenieros de hardware con experiencia en componentes de automóviles que se quedaron en el proyecto del automóvil o trabajaron en otras iniciativas.