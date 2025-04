Advierten en "Comunistas" sobre la posibilidad de un giro conservador en el Vaticano

En una conversación con Agustín Rombolá, dirigente radical y periodista de “Comunistas”, el franciscólogo Agustín Podestá advirtió: “Guarden las apuestas”. Conocedor de los pasillos del Vaticano, sostuvo que el sucesor del Papa Francisco no saldría de su círculo íntimo, sino de una línea más conservadora y discreta.

En el programa que se emite por la pantalla de Bravo TV de lunes a viernes a las 20.30, Rombolá agregó una imagen que reforzó esa idea: “La manzana que se deja mucho tiempo fuera es la primera que se pudre”, dijo al referirse al desgaste de cardenales con años acumulados de poder que, según él, ya no tendrían peso en la elección papal.

En contraposición, el filósofo Julián Fava sumó un dato que suele citarse como argumento a favor de la continuidad de la obra del extinto Papa: el 80% de los cardenales electores fueron designados por Francisco. Luego relativizó su impacto: “Eso no garantiza que sigan su legado. Como en el Poder Judicial, los nombrados no siempre responden a quien los eligió”, comparó.

El periodista Fernando Rosso señaló que aunque el contexto internacional muestra una avanzada de derecha con líderes como Donald Trump, Giorgia Meloni y Javier Milei, no existe una dirección única. “Las experiencias recientes no consolidaron una hegemonía. El mundo no se alineó de forma automática”, explicó.

Las preguntas pendientes al papa Francisco

Fava cerró con una reflexión sobre el rol de la Iglesia en dicho tablero geopolítico: “En la conquista de las almas, el Vaticano perdió terreno. Tal vez por eso el próximo Papa surja desde los márgenes, donde la fe aún conserva fuerza”.

LB / FPT