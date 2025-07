JP Morgan adelanta un mes su previsión sobre el carry trade y dispara una alarma a los inversores financieros

JP Morgan adelantó un mes su recomendación para que los inversores financieros abandonen la estrategia del carry trade en virtud de la pérdida de su rentabilidad. Si bien en abril había apuntado que a comienzos de agosto el ruido político en inminencia de las elecciones legislativas podría jugar en contra de la ganancia financiera, ahora avisó que adelantó su aviso para comienzos de julio.

El banco de Wall Street señaló que la salida de dólares por turismo, el fin de la liquidación del agro y la pérdida de confianza en las intervenciones oficiales sobre el mercado de futuro del dólar juegan en contra de la rentabilidad del mecanismo permitía hasta este momento. Sumó así otros factores al componente electoral presente en sus previsiones.

El economista Hernán Letcher presentó el informe en "QR" y reparó en una frase mencionada en el informe del banco: "Preferimos dar un paso atrás". La frase no solo marcó el fin del entusiasmo por los activos en pesos, sino que abrió una puerta a un nuevo escenario: menos dólares, más tensión financiera y expectativas a la baja.

El viernes por la tarde, el banco de inversión más influyente de Wall Street publicó un informe donde recomendó desarmar posiciones en moneda local. Según su lectura, el banco no centró la advertencia en el proceso electoral, sino los demás factores económicos.

El diagnóstico que ofreció Letcher se apoyó en datos del informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y de la balanza de pagos. “En abril el carry trade llegó al 14% en dólares mensuales. Hoy es 1% o menos. Esa bicicleta financiera desapareció. Cuando se invierte el incentivo, el mercado responde: el exportador retiene, el importador se adelanta, el que tiene pesos va al dólar”, explicó. Para el economista, la advertencia más potente no fue hacia los inversores externos sino hacia los actores locales, quienes atienden a señales clave.

El conductor Pablo Caruso le preguntó si el informe impacta realmente en la toma de decisiones de los inversores. Letcher no dudó: “Alguna duda les va a agarrar. Aunque no haya miles de inversores no residentes, el cambio de clima sí influye. Porque no se trata solo de si entra o no plata, sino de si los agentes creen que el dólar se mantendrá en su valor o no. Si dejan de creer, se anticipan y agravan la situación”, relató por la pantalla de Bravo TV.

Marini sobre el informe de J.P. Morgan: “No hay una idea demasiado preocupante sobre la evolución de la economía”

La alarma encendida por JP Morgan no apuntó a un ruido electoral inmediato sino al agotamiento de los pilares que sostenían el optimismo financiero: ingreso de dólares de la cosecha, diferencial de tasas y calma cambiaria. “El título del informe es claro: ‘Tomando un respiro’. No hay maquillaje posible. Prefieren salir y volver cuando se recompongan condiciones”, cerró Letcher, dejando en claro que el termómetro del mercado viró. El banco que ayer invitaba al juego de tasas hoy le baja la cortina al carry trade argentino.

LB / FPT