Javier Milei y una comitiva de seis funcionarios viajarán al Vaticano para asistir al funeral del Papa Francisco

El presidente Javier Milei prepara su viaje más cargado de simbolismo desde que asumió al frente del Ejecutivo. Según confirmó la periodista Natalia Vaccarezza en el programa "Desde el canil", el mandatario viajará este jueves por la noche rumbo al Vaticano con el fin de asistir a las exequias del Papa y a su posterior entierro, que tendrá lugar el próximo sábado 26 en la Basílica de Santa María la Mayor, según fue su voluntad.

Milei viajará acompañado por el canciller Gerardo Werthein; Patricia Bullrich, ministra de Seguridad; Guillermo Francos, jefe de Gabinete; Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia y Manuel Adorni, vocero presidencial y actual candidato a legislador porteño en las próximas elecciones del 18 de mayo en la Ciudad.

No es noticia que entre el presidente Javier Milei y la vicepresidente Victoria Villarruel no existe una buena relación. De hecho no fue invitada a formar parte de la comitiva presidencial que irá al Vaticano. “El viaje ya está confirmado. En el Gobierno estaban esperando la aprobación final del protocolo”, detalló Vaccarezza. Luego agregó con ironía: “Van seis ministros, casi todo el Gabinete. ¿Será que todos quieren la foto en el Vaticano?”.

Los periodistas de la rueda informativa del programa se preguntaron por las razones de la confirmación de la asistencia de Bullrich, y Vaccarezza deslizó que los funcionarios "buscan la fotografía", y que Adorni ve con buenos ojos la exposición que el acontecimiento le dará.

Raymond Burke, el cardenal que lideró la facción ultraconservadora opositora al Papa Francisco

La periodista también puso la lupa sobre el gasto que implica cada viaje presidencial: “¿Cuánto sale cada uno de los viajes? ¿Quién paga el avión, el hotel, los viáticos?", expresó.

El vínculo entre Milei y Francisco atravesó idas y vueltas. Pasó de la descalificación pública del mandatario hacia el pontífice a la tregua diplomática y, finalmente, al encuentro cara a cara. La despedida plasmará una postal histórica para el archivo.

BR / FPT