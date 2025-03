¿Vienen nuevos paros de la CGT? Por qué ya se planifica una movilización y paro general

¿La Confederación General del Trabajo (CGT) busca negociar con el gobierno para evitar un nuevo paro general?. En Desde el canil, la periodista Natalia Vaccarezza mencionó la posible convocatoria de una nueva marcha y paro, que podría tener lugar en los próximos días.

"La CGT aún no lo definió pero están evaluando la fecha del 9 de marzo para impulsar una movilización y el 10 como día de paro", afirmó la periodista en el programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 18. Los gremios buscan coordinar la fecha con otras organizaciones.

“La situación política y social de Argentina se complica para el Gobierno Nacional de Javier Milei”, afirmó Vaccarezza. Durante las últimas semanas, las tensiones sociales aumentaron, y con ellas, las expectativas de un nuevo conflicto laboral.

La CGT y su relación cambiante con los gobiernos: ¿la movilización es inevitable?

En el pasado, la CGT se mostró decidida a presionar a los gobiernos, pero no todos los mandatarios sufrieron los efectos de sus paros. La periodista recordó que durante el gobierno de Alberto Fernández, la CGT no convocó a un solo paro, a pesar de la grave situación económica del país. “Con el desastre económico que vivió Argentina, la CGT no hizo ni un paro bajo su mandato”, resaltó.

Sin embargo, la relación de la central gremial con los gobiernos ha sido cambiante a lo largo de la historia reciente, y se espera que la movilización de este año sea parte de una serie de protestas en contra del ajuste implementado por Milei.

Además, se destacó que, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, fueron convocados 13 paros, lo que marcó un récord en la historia democrática reciente de Argentina. Ni bien comenzado su gobierno, Javier Milei enfrentó un paro. Tuvo lugar tan solo a 44 días de su asunción. "El primer paro contra Milei fue el 24 de enero, a tan solo un mes y medio de su gestión", recordó Vaccarezza. A partir de entonces, las protestas fueron moderadas, pero los gremios siguen vigilantes ante las políticas de ajuste.

Aumento de la conflictividad: más sectores aparecen dispuestos a enfrentar al Gobierno

La periodista también recordó que, aunque este año no hubo paros masivos, la presión sindical sigue en aumento. "El ajuste del gobierno de Milei, junto con la promesa de más despidos y recortes en el Estado, ha motivado que la CGT planifique nuevas movilizaciones", concluyó.

La CGT se encuentra nuevamente en acción. Se espera que las próximas semanas marquen el inicio de nuevas protestas que podrían alterar aún más el clima político y social del país. La movilización gremial, junto con las luchas sindicales, será un tema clave durante los próximos meses.

LB / FPT