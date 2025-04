"¡Hagan lío!", la provocativa frase del Papa Francisco con la que buscó animar a millones de jóvenes

La juventud fue un sujeto a quien el extinto papa Francisco buscó interpelar con precisión. El 25 de julio de 2013, en un discurso proferido en la catedral metropolitana de San Sebastián, en Río de Janeiro, exhortó a los jóvenes a que "¡hagan lío!", animando a la multitud que lo escuchaba con suma atención durante la Jornada Mundial de la Juventud celebrada ese año en Brasil.

“Francisco hizo lío en la Iglesia, quizás también en el mundo, pero sus fieles no le hicieron caso”, consideró Raúl Timerman en la mesa de intelectuales y periodistas de "Comunistas", programa emitido de lunes a viernes a las 20.30 por Bravo TV. Con la reflexión, el analista político apuntó a señalar que el Sumo Pontífice pudo agitar la estructura eclesiástica desde adentro y hacia arriba, pero que su pedido no encontró el anhelado eco en la juventud.

La frase funcionó como un disparador para que en la mesa del programa analizaran el rol de comunicador de Francisco, quien por "hacer lío" instaba a los jóvenes a que abandonaran el encierro y la reclusión en las diócesis y la comodidad. Un voto a salir de las instituciones en búsqueda del prójimo y de la acción. "Si no salen, la Iglesia se convierte en una Organización No Gubernamental (ONG)", comparó en aquel momento Francisco.

Sergio Zabalza recuperó otra frase destacada dicha por el Papa en una oportunidad diferente: "Es mejor ser ateo que alguien que va a la iglesia y odia a todo el mundo". El psicoanalista subrayó la potencia de la idea, reivindicativa, por contraste, del amor al prójimo, incluso por parte de personas no creyentes en Dios. Una mordaz crítica a la hipocresía.

“Francisco nunca creyó conveniente venir al país, siendo argentino. Algo pasaba en nuestra sociedad para que decidiera no venir", analizó Timerman desde una óptica sociológica, y luego sentenció: "El pueblo argentino no estaba a su altura, pienso que por eso no vino". También dijo que los presidentes del país, durante su papado, "no lo trataron bien porque impulsaron temas como el aborto, que él pidió que no sean debatidos".

Luego, Fabián Requeijo hizo una interpretación personal de la frase "¡Hagan lío!" con base en la necesidad de una "ruptura con el discurso del equilibrio, una invitación a intervenir en el caos". "La realidad es caótica. El poder del pequeño acto, de un sí o un no, puede cambiar una vida para siempre”, reflexionó. Después, Zabalza sumó otra capa y vio en el llamado de Francisco una forma de combatir la inhibición juvenil. “Es una frase oportuna. Inhibirse es no correr el riesgo del deseo. El Papa es una figura de autoridad inspirada en el amor. Eso restaura la función paterna”, explicó.

Por su parte, el filósofo Julián Fava subrayó el rol de comunicador del pontífice y rescató que utilizó las redes sociales "sin quedar atrapado por ellas". “Utilizó la tecnología para humanizar. En tiempos de deshumanización, su mensaje fue humanismo puro”, cerró.

LB / FPT