Superficialidad y realidad se entretejen en la relación de Trump con Milei

El canciller Gerardo Werthein se reunió en Washington D.C. este jueves con Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos, y con Jamieson Greer, titular de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR). El objetivo: atemperar los efectos que desata la nueva política arancelaria estadounidense y robustecer la alianza con la superpotencia del norte.

Werthein calificó el encuentro como un "trabajo altamente productivo", destacando el "gran entendimiento mutuo y optimismo para el futuro". Como resultado preliminar, se habría logrado liberar de aranceles a 50 productos argentinos, mientras que el 45% de los bienes exportables seguirán igual mientras que el resto permanece en negociación.

En comunicación telefónica con las periodistas del programa “Soy Casta”, Germán Pinazo, vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) e investigador del CONICET analizó el trasfondo de la reunión: "El tema de los aranceles es apresurado y no está bien pensado, incluso si llega a concretarse. A la República Argentina le corresponde un arancel que responda a una cuenta comercial con Estados Unidos, y se aplica igual a países como Brasil", expresó.

Pinazo alertó sobre la desinformación existente sobre las medidas arancelarias: "Me preocupa el desconocimiento. No puede celebrarse exitosa una política de 'arancel cero' cuando, en realidad, somos más caros en dólares y no hay un plan de desarrollo que sustente acuerdos comerciales a largo plazo", observó.

Milei llegó a EE.UU. en plena negociación con el FMI y busca foto con Trump

La conductora del programa que se emite por la pantalla de Bravo TV de lunes a viernes de 19 a 20.30, Carmela Bárbaro, cuestionó si debería considerarse un logro la cercanía entre Trump y Milei. "Es pura simbología. Tuits cargados de titulares y simpatía superficial entre presidentes. No existe una estrategia macroeconómica clara y, mientras, se destruyen laboratorios, se desfinancia a la ciencia y se paraliza la infraestructura universitaria", enumeró.

El "anhelo de consumo" también fue eje del debate. Bárbaro señaló: "Tenemos una clase media aspiracional. La llegada al país de marcas de primera línea es percibida como un éxito, pero desconectada de la realidad económica local. ¿Qué pasa con los fabricantes nacionales?. Eso no se discute", apuntó.

Pinazo cerró con una reflexión contundente: "Me daría orgullo vivir en un país que apuesta por el conocimiento. Hoy, la situación del sistema universitario es igual o peor que durante el año pasado. No hay transformación sin inversión en ciencia y educación".

BR / FPT