Foro Llao Llao: la incertidumbre global golpea doble en los empresarios de la cumbre top

Un nuevo orden mundial preocupa más a los empresarios más poderosos del país que una reforma laboral, la quita de impuestos o la agenda económica local. De eso tratan los debates en el Foro Llao Llao, el cónclave top que reúne al círculo rojo en el lujoso hotel de Bariloche, donde la avalancha de aranceles que anunció Donald Trump golpea doble en la competitividad y el valor de sus acciones. Dos factores que provocan temor en varias de las grandes compañías del país.

“Estamos mirando al mundo, debatiendo sobre el rol que va a tener China, al estar Estados Unidos dejando un vacío en su liderazgo mundial”, respondió un participante en específico off the record a la consulta de PERFIL sobre el clima del evento. Como nunca, el Foro se maneja bajo hermetismo extremo y quienes asisten siguen la regla de Chatham House, una norma que prevé que los participantes tienen el derecho de utilizar la información que reciben, pero no se puede revelar ni la identidad ni la afiliación del orador, ni de ningún otro participante.

El “Día de la Liberación” cayó en medio de la primera jornada del mitin. Argentina tendrá un arancel recíproco del 10% desde el 5 de abril a todos los bienes, lo que significará un fuerte aumento a partir del costo que cobra nuestro país, del 6,4% en promedio, mientras que los productos argentinos ingresaban con uno del 1,2%. Pero lo que más inquieta a los más ricos del país es el cambio de reglas del juego a nivel internacional que puede provocar en sus negocios, no sólo la pérdida de mercados sino también la desvalorización en Bolsa de sus papeles, y los fundadores y principales socios del Foro Llao Llao están especialmente afectados.

Incertidumbre por Trump, temor a China: los dos fantasmas que deambulan sobre los negocios argentinos

“Vamos hacia un sistema comercial internacional fracturado y dividido. La cuestión comercial no deja de ser consecuencia de las tensiones estructurales de un orden internacional en irreversible transformación. Lo preocupante es que los principales actores no pueden tener certeza hacia dónde va”, explicó el analista internacional Federico Vaccarezza a este medio.

Foro Llao Llao: los más ricos del país debaten su agenda de lobby con el "Liberation Day" de fondo

Según un comunicado de la Organización Mundial del Comercio (OMC) la política arancelaria de Trump reduce un 1% el volumen del comercio global en 2025. Se trata de una corrección a la baja de las proyecciones de cuatro puntos porcentuales, ya que hasta entonces la estimación era un crecimiento del 3%.

Un mundo que se vuelve proteccionista frente a una Argentina que se expande en apertura comercial deja a la competitividad de las empresas locales con pocas herramientas. Una voz agroexportadora calificó al país de “irrelevante” en el mapa comercial y explicó: “No somos competencia, por eso los mercados que dejen de comprar a ellos (EE.UU.) pueden comprarnos a nosotros”.

Pero si bien parece una oportunidad, existe una cruda incertidumbre sobre la imprevisibilidad del presidente estadounidense y sobre China, que es el otro gigante que aterra a las firmas locales, ya que ven en el país asiático una amenaza difícil de enfrentar.

Los gigantes, amenazados y juntos en el Llao Llao

Ese clima deambula por los pasillos de madera estilo canadiense del exclusivo resort. El anfitrión y dueño del Grupo IRSA, Eduardo Elsztain, quizás no vea afectación en su principal negocio, el real estate, pero sí en sus acciones. Su anclaje a las inversiones de moneda estadounidense la expone a un riesgo mayor para sus papeles que cotizan en Wall Street, que este jueves ya sintieron el sacudón con una caída del 2,9%. Cresud, la firma agro del grupo, también se desplomó 2%.

Los aranceles de Trump hundieron a los bonos argentinos en Wall Street y el riesgo país superó los 870 puntos

Un sector de los más afectados es el alimenticio y entre el refugio top de las montañas de la Patagonia, el representante y fundador del Foro es Federico Braun, de supermercados La Anónima. “Hoy el arancel de EE.UU. para los productos argentinos es un 4.6%. Es decir que, si se impone un 10%, los alimentos llegarán menos competitivos. Un ejemplo es la miel natural de abeja, porque el 50% aproximadamente de las exportaciones argentinas son a Estados Unidos. Otros alimentos que exporta nuestro país son limones, arándanos, carne vacuna, soja, sobre los que habrá que ir analizando en particular cada situación”, indicó la economista especializada en negocios internacionales de EpyCa, Valentina Antuña.

El caso de los unicornios tech que forman parte de la mesa chica del Llao Llao, Mercado Libre de Marcos Galperin y Globant de Guibert Englebienne y Martín Migoya, es particular. Por un lado, la suba arancelaria no afecta a servicios, pero la incertidumbre global impacta en su riesgo bursátil. MELI, en la primera jornada, sobrevivió y creció 0,6%, pero la empresa de servicios de software se derrumbó 11% en Nueva York.

Otras empresas presentes en el cónclave y con posible afectación son Grupo Miguens, de Carlos Miguens; Grupo Murchinson, de Roberto Murchinson; Laboratorios Bagó, con Sebastián Bagó como cabeza de la firma; Pan American Energy (PAE), de la familia Bulgheroni, y San Miguel Global, la exportadora de limones que pisa fuerte en el país norteamericano porque es una de las principales proveedoras de cítricos para la industria de las bebidas.

Javier Milei busca reducir aranceles a cero

En este escenario, el plan económico de reactivar la economía con inversiones cruje. El presidente Javier Milei, que está en EE.UU. en un viaje relámpago para presionar sobre la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), busca aprovechar su vínculo con Trump para reducir a cero los aranceles que la primera potencia mundial aplica a sus importaciones provenientes de la Argentina.

Según datos de la consultora Analytica de Ricardo Delgado, de los USD 5.700 millones que exporta anualmente nuestro país al norteamericano, un 27,5% de la participación son combustibles; un 6,5% aluminios y manufacturas, y un 5,3% bebidas y líquidos alcohólicos entre los productos más importantes.

AM/ML