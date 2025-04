En la pulseada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el "blend" —que mejora el tipo de cambio de los exportadores— es la herramienta que el ministro de Economía, Luis Caputo, menos puede defender para conseguir un buen monto de fondos frescos. El organismo pidió su eliminación y el Gobierno desoyó. Pero ahora se enfrenta con un doble problema: si lo mantiene, seguirá resignando reservas; si lo elimina y llega una eventual devaluación, el panorama tampoco es 100% alentador.

En los 15 meses que funcionó el esquema diferencial por el que grandes empresas liquidan un 80% al mercado oficial y otro 20% al Contado Con Liquidación (CCL) el Banco Central se perdió de acumular USD 23.000 millones, unos USD 1.580 millones promedio por mes, según cálculos del economista Salvador Vitelli.

Mientras tanto, hizo más atractiva la cotización de un tipo de cambio que la administración de Javier Milei mantuvo pisada durante toda su gestión, con un atraso cambiario de alrededor del 20% de acuerdo a las proyecciones del tipo de cambio real multilateral y en medio de desequilibrios de la balanza comercial con Brasil, el principal socio comercial. Con el actual billete mayorista, el tipo de cambio para exportadores es de $1.200, aún por debajo de las cotizaciones paralelas a las que, el sector privado especula, las condiciones del programa con el Fondo podrían llevar la cotización oficial.

Los contra de un 2025 con blend

Un 2025 con blend llevaría a la administración libertaria a llegar a perder unos USD 16.500 millones de reservas brutas, indicó la consultora 1816, en pleno año electoral e intenciones de mantener a la inflación lo suficientemente calmada hasta las urnas.

La autoridad monetaria viene de una sangría de USD 1.800 millones en 10 días de corrida cambiaria en medio de especulaciones sobre qué modificaciones habrá en el esquema cambiario una vez aprobado el nuevo préstamo del Fondo y tensiones entre el jefe del Palacio de Hacienda y las autoridades de la entidad por el monto “front load” que se entregaría como principal desembolso.

La organización crediticia exigió su eliminación en junio 2024, pero el equipo económico decidió continuarlo en medio de fuertes turbulencias cambiarias que llevaron a los tipos de cambio financieros a tocar los $1.500. En caso de que, esta vez, Caputo ceda, tanto agentes de la City como las compañías exportadoras prevén que habría una devaluación o un sistema cambiario que al permitir un dólar más libre, llevaría a un salto cambiario de facto.

Un 2025 con devaluación para el agro

Pero ese avance de precio tampoco solucionaría un problema fundamental que retrae la actividad económica en la producción, parte fundamental del proceso hasta alcanzar la exportación. “Hoy los precios están muy bajos y los productores que alquilan no tienen margen, así que ellos van a tener que liquidar cuando tengan las semillas. Es otro de los errores de Caputo, pensar que el productor está guardando, cuando muchos van a tener que liquidar para pagar deudas y los que no tienen margen se van a quedar sin nada”, describió un importante empresario del agro a PERFIL. Y agregó: “La sequía arruinó mucho y hoy los precios y los costos en dólares los están matando, o sea que no es el producto que va a poder retener”.

Un consultor que estudia los datos de balances empresarios y comercio exterior explicó que una eventual devaluación “probablemente se traslade a bienes y servicios” que pagan productores con una base ya asentada de altos costos que luego trasladarían al precio de granos y productos finales que luego las cerealeras y exportadoras venderán al exterior, pero con un gran impacto para el eslabón medio de la cadena productiva.

“Ese productor puso 96 pesos de cada 100 que recauda el Gobierno en derechos de exportación”, planteó la fuente que describió un escenario de “bajos precios internacionales, con niveles de ganancia extraordinaria que caen y ponen en cuestionamiento los valores de la renta, que cada vez aumenta más”.

Expectativa de USD 30.000 millones del campo

Entre abril y mayo comenzará la cosecha gruesa de oleaginosas y, en medio de la especulación de los últimos días, las liquidaciones no prosperaron hasta esta semana, en la que el campo ingresó USD 160 millones y USD 90 millones, respectivamente. Aunque recién el Central pudo cortar la racha vendedora y realizar compras por USD 48 millones este martes.

El Gobierno, sin embargo, hace la siguiente cuenta: al menos USD 8.000 millones del Fondo, USD 5.000 millones de otros organismos internacionales, unos USD 30.800 millones del agro negocio y unos USD 10.000 de exportaciones del petróleo.

