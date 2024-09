En diálogo con Canal E, el director general del Centro de Almaceneros de Córdoba, Germán Romero, habló sobre lo que necesitó una familia tipo para no caer en la línea de la pobreza y lo mismo para no ser indigente. También se refirió a los datos correspondientes a las familias que no pueden alcanzar en plenitud la canasta básica alimentaria, las que tuvieron que suprimir alguna ingesta diaria o las que sintieron hambre durante el mes de agosto.

“Se registró para el mes de agosto un 4,2% de inflación, levemente superior a lo que fue el mes de julio, principalmente porque los alimentos tuvieron una suba mayor”, comentó Germán Romero. “Con una inflación acumulada de 104%, una familia tipo necesitó $1.314.400 para no caer en la línea de pobreza y $621.150 para no caer bajo la línea de indigencia en agosto”, agregó.

El 57,5% de las familias no pudo alcanzar en plenitud la canasta básica alimentaria

Posteriormente, Romero planteó: “Con el salario promedio que tiene un argentino, cercano a los $800.000, está apenas por encima de la línea de indigencia y lejos de lo que es la línea de la pobreza”. Luego, manifestó que, “a pesar de haberse estabilizado la inflación en este 4%, hay problemas que se van agudizando cada vez más, como por ejemplo que un 57,5% de las familias no pudo alcanzar con plenitud la canasta básica alimentaria”.

Casi la mitad de la población tuvo que suprimir alguna ingesta diaria por la falta de recursos

“Las familias están cambiando sus hábitos de consumo, se consume menos carne o lácteos y se reemplaza por otros alimentos”, sostuvo el entrevistado. “Un 48,5% de las familias tuvieron que suprimir alguna de las ingestas diarias, mayormente se suprime la cena y se reemplaza por una merienda insuficiente”, complementó.

Por otro lado, el director general del Centro de Almaceneros de Córdoba señaló: “Casi un 30% de las familias, en algún momento del mes de agosto, sintió hambre pero no pudo satisfacer esa necesidad tan básica por falta de recursos”. A su vez, remarcó que, “el 19% de las familias, en algún momento del mes de agosto, se quedó sin alimentos, un 16% tuvo que pedir dinero o comida a familiares”.

“Es cierto que hoy el salario puede estar equiparado al punto inflacionario que estamos registrando en estos meses, pero lo que se perdió durante la primera parte del año 2024 y el último bimestre de 2023 realmente se perdió”, expresó Romero. A modo de cierre, dijo que, “los comercios de proximidad que venden alimentos, medidos sobre la misma cantidad de clientes, perdieron en agosto de 2024 respecto a agosto de 2023 un 26%”.