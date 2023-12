En medio de los diferentes anuncios que se relacionaban con el ámbito social, sobre todo las manifestaciones y los planes sociales, también se ven afectados los comedores, que alimentan a una gran cantidad de niños y adultos mayores, por la falta de alimentos. Con el fin de ampliar este panorama, Canal E se comunicó con la exprecandidata a la gobernación bonaerense y dirigente de movimiento Libres del Sur, Silvia Saravia.

“Lo que estamos viendo es que las medidas que tomó el presidente Javier Milei han mostrado que hay muchas dificultades para poder acceder a los alimentos para millones de personas en nuestro país”, comentó Silvia Saravia. “Esto tiene gravísimas consecuencias, porque no es que veníamos de una situación buena, sino que ya veníamos con niveles de pobreza muy altos y el diálogo con la ministra ha sido inexistente”, agregó.

Se ha suspendido la entrega de alimentos en diferentes comedores

Posteriormente, Saravia planteó: “Estar en una situación como esta, donde incluso se ha suspendido la entrega de alimentos, nos da una preocupación muy fuerte”. Luego, manifestó que, “realizaremos una jornada donde vamos a sacar nuestras ollas de los comedores para llevarlas a las principales plazas de todo el país y denunciar lo que está pasando”.

Las entidades sociales se encuentran bajo una situación de emergencia

“La situación es gravísima, no solamente a los chicos les damos de comer, sino en este último año se han acercado jubilados, que aún cobrando esa jubilación, no les alcanza para poder sostenerse”, sostuvo la entrevistada, que después completó: “Creemos que estamos ante una situación realmente de emergencia y que las autoridades deberían hacer anuncios de cuáles van a ser las medidas que van a tomar”.

Por otro lado, la dirigente de Libres del Sur señaló: “Lo de Pettovello me indigna porque ella tiene a su cargo 3 áreas fundamentales, las de trabajo, educación y la de niñez y familia, pero no ha hecho ninguna propuesta hasta el momento”. Sobre la misma línea, remarcó que, “el camino no es la amenaza, el camino no es a ver quién hace el discurso más violento”.

“La preocupación que tenemos es que hay algunas cosas que se están planteando de manera intencional para buscar la confrontación y no para buscar soluciones”, expresó Saravia. “Cuando se dice en tono amenazante que va a haber auditorias, a nosotros como organización nos auditaron hasta el último día, existen como mecanismo formal, entonces, no tenemos miedo a las auditorías”, concluyó.