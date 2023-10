Las principales conclusiones del debate de posibles cancilleres

Cuando faltan apenas días para las elecciones nacionales, se realizó un debate entre los posibles aspirantes a ocupar el cargo de Relaciones Exteriores de las tres principales fuerzas políticas del país. La unión sirvió para diagramar lo que para ellos sería esta política exterior en un mundo conflictivo convulsionado, que no solamente está marcado por la guerra en Ucrania sino también en Medio Oriente.

Para hablar sobre este tema Canal E invitó a la periodista Cecilia Degl'innocenti quien estuvo presente en el debate y expresó que la polémica que se generó en base a los dichos de “Diana Mondino, la eventual canciller del gobierno de Javier Milei, quien había afirmado ante un medio británico que respetaría los derechos de los isleños de Malvinas y que después afirmó que no fue tan así”, fue tema de debate.

Malvinas fue el tema central del debate

Según Degl'innocenti, fue un tema central en donde “no hubo chicanas”, pero el referente de Sergio Massa, el embajador Martínez Panini, expresó básicamente que no van a respetar los derechos de los isleños “porque no están por delante de los derechos de los argentinos”.

“Por el lado de Malvinas, la Libertad Avanza, más allá de lo que haya declarado Milei en distintas oportunidades, Diana Mondino dijo estar de acuerdo con el resto de los candidatos y básicamente el 99% de la población argentina, sobre el derecho a la soberanía argentina sobre ese territorio tal como lo evidencia la Constitución Nacional”, explicó Degl'innocenti.

Y continuó, haciendo referencia a que fue muy incisiva en el tema de las reglas del juego de la Constitución Nacional, nuestra Carta Magna, que “a veces se invoca pero no se cumple”.

Para la periodista, Mondino “le bajó un poco el tono a las declaraciones en términos de geopolítica” de Milei, pero con respecto a Malvinas “los tres referentes se mostraron de manera completamente de acuerdo”.

Al finalizar, expresó: “Hay que prestarle atención a lo que dicen quienes serían los potenciales funcionarios del próximo gobierno”.