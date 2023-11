A quién dejarle el cuidado de las mascotas cuando viajamos

Se acerca las vacaciones de verano y hay que estar atentos en todos los detalles. Porque viajar no solo implica conseguir pasajes y hospedaje, sino también qué pasará con la mascota que no podemos llevar.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el director de turismocero.com Leandro Peres Lerea quien expresó que, “el tema mascotas es muy fuerte, porque solo en la ciudad de Buenos Aires hay más perros que niños menores de 10 años”.

Hoteles para mascotas

Por este motivo, para todos aquellos que no pueden viajar con su gato existen los “hoteles para gatos”, un lugar en donde “tienen reservas al mejor estilo hotel”, y los departamentos muy grandes o las casas bien equipadas le brindan al gato comodidad.

Según Peres Lerea, estos hoteles ofrecen lugares para que los gatos hagan ejercicios, coman, tengan su tiempo libre, no se mezclen con otros gatos por algún motivo en particular. “Es una guardería especial para verano en donde está todo ambientado para recibirlos”, agregó.

Para el entrevistado, existen tres hoteles para gatos en Capital y Buenos Aires que cuentan además, con los cuidados médicos en el caso de que se necesite una emergencia veterinaria. Y continuó: “Es importante que que vendan este servicio que está armado y orientado por veterinarios y no por gente que lo hace de onda o porque encontró el negocio”.

Precios

Al ser consultado sobre los precios del hospedaje, el entrevistado contó que, “se calcula que para un gato, en una habitación para 6, vale aproximandamente 30 mil pesos por 4 noches”. “Seguramente aumentará, pero es importante saber que hay un acuerdo de responsabilidad y protecciones alrededor de la casa, en donde no hay enchufes, ni muebles; solo cosas para jugar”, explicó.

Para finalizar, sostuvo: “Estamos de acuerdo que está la onda pet friendly en los hoteles. Sin embargo, hay restaurante donde no se puede llevar las mascotas, así como a un gato es imposible tenerlo en la playa o en la montaña. Para estos casos se recomienda estos lugares”.